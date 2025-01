Heimatabend Kevelaer 2025

Während des Heimatabends der Geselligen Vereine Kevelaer am Samstag, 18. Januar 2025, proklamierte der Kevelaerer Sportverein (KSV) den Festkettenträger für die gemeinsame Kirmesfeier: Christian Schick erhält die große Ehre, im Festjahr 2025 die Festkette zu tragen. Zu seinem Adjutanten ernannte der 63-Jährige seinen Freund und Vereinskollegen Heinz Litjens (72). Die beiden werden zusammen mit ihren Ehefrauen stellvertretend für die über 1.850 Mitglieder bei den Kirmesfeierlichkeiten den größten Verein in der Marienstadt repräsentieren.

Der Präsident der Geselligen Vereine, Marcus Plümpe, begrüßte zu Beginn des Abends 550 Gäste der 15 angeschlossenen Vereine sowie Ehrengäste in einem voll besetzten Konzert- und Bühnenhaus. Nach der Verabschiedung des scheidenden Festvereins, dem Musikverein Kevelaer, warteten alle gespannt auf die Festkettenträgerproklamation.

Traditionell bleibt der Festkettenträger bis zum Heimatabend unbekannt und ist ein stets gut gehütetes Geheimnis. Als der Laudator und Vereinsvorsitzende Thomas Kruss die Bühne betrat, wurde es still im Saal. Die Gäste warteten gespannt auf erste Hinweise. Kruss erhob seine Stimme, fand prägende Worte und leitete eindrucksvoll den Höhepunkt des Heimatabends ein: die Proklamation des Festkettenträgers.

Christian Schick ist 63 Jahre alt und seit 28 Jahren Mitglied des KSV. Er stammt aus Neersen an der Niers (bei Mönchengladbach) und begann seine sportliche Karriere im Alter von sechs Jahren beim Neersener Turnerbund.

Straßenfußballer war er seit jeher. Der Anfang lässt sich nicht mehr feststellen.

Später kamen Judo und Basketball im Verein hinzu. Fußball begleitete ihn immer, aber nicht im Verein, sondern zunächst in sogenannten DFB-fernen Hobbyligen im Raum Mönchengladbach.

Im Alter von 22 Jahren trat er dann erstmals als Fußballer dem damaligen SV Bayreuth während seines Studiums bei. Nach Wechsel von Bayreuth nach Köln wechselte er dann auch zur Niersia Neersen, war dort einige Jahre als Senior aktiv und damals schon im Vorstand tätig, bevor er berufsbedingt nach Kevelaer kam.

1996 trat Schick dem KSV bei. Über den hochverdienten Edmund van Meegen kam Christian Schick in die Fußballabteilung und spielte dort einige Jahre mit anderen alten Herren in der Turnhalle in Kervenheim, die seine sportliche Heimat wurde.

Wenige Jahre später wurde er im Jahr 2000 Vorsitzender des KSV und bekleidete dieses Amt bis 2020. Seitdem ist er als stellvertretender Vorsitzender weiter im Vorstand tätig. Neben der Leitungsfunktion im Vorstand hat er sich allen anfallenden organisatorischen Aufgaben im KSV gewidmet, insbesondere den Satzungsfragen. Ein besonderes Anliegen war und ist ihm nach wie vor, dass den Mitgliedern zeitgemäße moderne Sportstätten zur Verfügung stehen.

Christian Schick ist Rechtsanwalt in Kevelaer und lebt mit seiner Familie in Kevelaer.

Sein Adjutant, Heinz Litjens, trat nach seiner Erinnerung mit acht Jahren dem TuS, einem Vorgängerverein des KSV bei. Seine sportliche Karriere startete er im Fußball. Nach seiner aktiven Zeit spielte er dann noch Faustball in der Altersriege. Daneben ist er auch Mitglied bei den Alten Herren der Fußballabteilung.

Er engagierte sich über Jahrzehnte in der Vorstandsarbeit, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender sowie als Verantwortlicher für die Finanzen. Bis heute ist er als kooptiertes Mitglied noch im Vorstand aktiv.

Litjens ist eine bekannte Persönlichkeit im Kevelaerer Leben und war bis zu seinem Renteneintritt Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Kevelaer. Er lebt seit seiner Geburt in Kevelaer, wo er immer noch mit seiner Familie wohnt.

Christian Schick erklärte zugleich als frisch ernannter Festkettenträger: „Mit dem heutigen Heimatabend startet der Kevelaerer Sportverein in ein tolles und erlebnisreiches Festjahr 2025. Unter dem Motto ‚Gelb und Blau KSV‘ lade ich heute bereits alle ein, mit uns gemeinsam zu feiern.“

Mit seinen 1.850 Mitgliedern ist der Kevelaerer Sportverein der größte Verein in Kevelaer. Der ehemalige TuS Kevelaer gehörte 1908 zu den Gründungsmitgliedern der Geselligen Vereine. 1973 fusionierten der Ballspielverein 1920 e.V. und der TuS Kevelaer zum Kevelaerer Sportverein 1890/1920 e.V..

Das Sportangebot ist breit gefächert: Etliche Disziplinen bietet der Sportverein an. Dazu zählen Badminton, Cheerleading, Leichtathletik, Handball, Fußball, Judo, Kwoon–Do, Skateboarding, Schwimmen, Wasserball, Volleyball, Triathlon sowie Turnen.

Es ist in der Wallfahrtsstadt eine gute und lange Tradition, dass die Kirmesfeier von allen angeschlossenen 15 Vereinen gemeinsam veranstaltet wird. Abwechselnd tragen seit über 110 Jahren, mit nur wenigen Ausnahmen, von Jahr zu Jahr Vereinsmitglieder der angeschlossenen Vereine die Festkette für ihre Vereine.

Seit 1967 wird der Heimatabend in der Wallfahrtsstadt veranstaltet, welcher sich seither einer großen Beliebtheit erfreut. Beim Heimatabend wird nach Verabschiedung des scheidenden Festkettenträgers der neue Festkettenträger proklamiert. Im Anschluss veranstaltet der festgebende Verein ein buntes, abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

In diesem Jahr ist das Motto des Abends nicht nur passend zum Sport „Gelb und Blau KSV“. Das Motto gründet darauf, dass die Kinder bei ihren Mannschaftswettbewerben genau das immer rufen und auch beim Festumzug anlässlich der Kirmes diesen Ruf auf den Straßen rufen.

Seit wenigen Tagen erst bestehen die Geselligen Vereine von Kevelaer aus 15 angeschlossenen Vereinen. Der noch junge Verein Karnevalsjugend Kevelaer ist seit der jüngsten Jahreshauptversammlung nun offiziell aufgenommen und verstärkt die Geselligen (das KB berichtete). Wann die Karnevalsjugend Kevelaer ihren ersten Festkettenträger oder ihre erste Festkettenträgerin stellen wird, ist noch nicht bekannt.