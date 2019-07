Am Montag, 8. Juli, zwischen 9.30 und 11.20 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Windmühlenstraße, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie hinterließen Hebelspuren an der Haustür, an zwei Terrassentüren sowie an sämtlichen Fenstern im Erdgeschoß. Den Tätern gelang es nicht, in das Haus einzudringen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.