Hausführung im Museum

Am Samstag, 24. Mai 2025, um 15 Uhr haben interessierte Besucherinnen und Besucher in diesem Quartal die Möglichkeit, die Dauerausstellungen des Niederrheinischen Museums in Kevelaer in einer kurzweiligen Stunde kennenzulernen.

Ganz unterschiedliche Kulturthemen werden während des Rundgangs hervorgehoben und mit spannenden sowie erheiternden Details untermalt.

Auch für Kenner des Museums ist die Führung eine schöne Gelegenheit, das Haus mal auf ganz andere Weise neu zu entdecken. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung für eine Gebühr von 5 Euro pro Person inklusive Eintritt möglich.