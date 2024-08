17. Fußballturnier Haus Freudenberg

Erstmals nach der Corona-Pandemie lädt die Haus Freudenberg GmbH wieder zu ihrem beliebten Kleinfeldturnier auf die Anlage des SV Fortuna Keppeln am Schafheider Weg in Uedem-Keppeln ein. Der dazugehörige Termin ist Samstag, 31. August. Los geht’s um 10 Uhr mit der Eröffnung durch Geschäftsführerin Barbara Stephan und Uedems Bürgermeister Rainer Weber. Das Finale wird gegen 16 Uhr eingeläutet. An den Start gehen werden zwölf Mannschaften aus NRW sowie insbesondere aus dem Kreis Kleve.

Andreas Dietzsch erinnert sich als Turnierleiter und Freudenberg-Mitarbeiter des Sozialen Dienstes noch gut an die vergangenen Jahre und die vielen besonderen Momente. Er ist sehr begeistert, dass es einen Neustart des traditionellen Kleinfeldturniers geben wird.

Nicht zu unterschätzen seien dabei die drei hauseigenen Freudenberger Teams, die bestens vorbereitet an den Start gehen werden.

Für Getränke, Grillgut, Kaffee und Kuchen wird vor Ort wie immer gut gesorgt werden.

Darüber hinaus dürfen sich alle Spieler und Besucher wieder auf den Auftritt der Tanz- und Cheerleadergruppe der Haus Freudenberg GmbH freuen. Für die gesundheitliche Versorgung wird erneut der Malteser Hilfsdienst Sorge tragen. Die engagierten Beschäftigten und Mitarbeiter der Haus Freudenberg GmbH helfen an diesem Tag tatkräftig mit und freuen sich auf zahlreiche Gäste.