Der Busman Hauptsache

/ von Kevelaerer Blatt



Mechel, was ist denn los mit uns? Hast du das mitgekriegt?

Amerika war für uns doch immer ein Vorbild für Freiheit und Demokratie, und jetzt? Haben die wirklich keine besseren Kandidaten für die nächste Präsidentschaft als diese beiden alten Männer?

Der eine steht für das Sprichwort: „Geld regiert die Welt.“ Der lügt und betrügt, wenn er den Mund aufmacht, und jedes zweite Wort ist eine Beleidigung für seinen Gegner. Spätestens seit der Erstürmung des Kapitols müsste man erkennen, dass es nicht heißt. „Amerika first!”, sondern: „Trump first!“

Und der andere, Joe, der kann einem nach dem Fernsehduell nur noch leidtun. Der hat immer noch nicht begriffen, dass seine Zeit um ist.

Für Schadenfreude besteht aber kein Anlass, Hass und Häme haben bei uns zugenommen und die regierenden Parteien scheinen demgegenüber machtlos zu sein. Nur gut, dass so viele Menschen auf unseren Straßen dagegen protestieren. Es ist mir unbegreiflich, dass nach allem, was in unserer Vergangenheit gewesen ist, jüdische Menschen Angst haben müssen, sich öffentlich zu…