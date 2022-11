Harfenklänge zum Start in den Advent

Am Freitag, 25. November, schließt um 20 Uhr in der Basilika die Reihe „Klang(T)Raum Basilika. Über das gesamte Jahr verteilt haben unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler die Basilika mit einem charakterstarken Instrument klanglich gefüllt. „Ob es nun Ole Hansen am Cello war, Annette Giefer an den Flöten oder im Oktober die Klarinettistin Gerlinde Kraft, es waren einzigartige Momente“, schwärmt Dr. Bastian Rütten.

„Nachdem nun das Cello, die Flöte und die Klarinette im Mittelpunkt standen, begrüßen wir an diesem Abend die Harfenistin Susana Feige in Kevelaer“, ergänzt er. Feige studierte an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf und schloss als Konzertharfenistin und Musikpädagogin ab. Weitere Meisterkurse vervollständigen ihre Ausbildung. Von 2004 bis 2009 war sie Stipendiatin der Yehudi Menuhin Organisation. Seitdem ist sie im In- und Ausland als Solistin und in Kammerensembles aktiv. Zu hören war sie unter anderem innerhalb des Rheingau-Musikfestivals, des „Festivals de la Musique Sacrale“ in Frankreich.

Zum Abschluss des Kirchenjahres sowie zum Beginn des Advents nimmt sie die Menschen mit auf eine königliche Reise zwischen diesen beiden Zeiten. „Die Klänge dieses königlichen Instrumentes werden die Zuhörer verzaubern“, ist sich Rütten abschließend sicher. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte am Ausgang hat den Richtwert von 5,00 Euro. Herzliche Einladung.