Hans Kohl schießt den Vogel der Peterei ab

Große Freude herrschte am 7. Mai 2022 bei der St. Petrus-Schützengilde in Kevelaer: Die Mitglieder richteten nach dreijähriger Pause erstmalig wieder ihr Vogelschießen aus.

Nach dem Umzug in Begleitung durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und den Musikverein Kevelaer durch die Innenstadt, traten die Mitglieder der „Peterei“ an der Vogelstange bei Scholten im Preisschießen gegeneinander an. Dabei ging der 1. Preis an Markus Boetselaars, der 2. Preis an Peter van Gisteren und der 3. Preis an Werner Janßen.

Im anschließenden Schießen um die Königswürde traten Hans Kohl und sein Sohn Michael gegeneinander an. Den Vogel abzuschießen, gelang schließlich Hans Kohl. Er ernannte seinen Sohn Michael zu seinem Adjutanten.

Große Freude herrschte auch bei Jason Johann Krißel, der im Schießwettbewerb die Würde des Schülerprinzen erlangte.