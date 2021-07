Handwerker*innen feiern ihren Abschluss

Verspätet, aber nicht weniger herzlich feierte die Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve den erfolgreichen Abschluss junger Handwerker*innen. „Mit eurer Gesellenprüfung habt ihr einen wichtigen Grundstein gelegt, baut darauf auf, werdet erfolgreich und bildet euch weiter. Vor allem aber bleibt in eurem Beruf, wir brauchen euch“, mit diesen Worten begrüßte Obermeister Michael Janßen die Junggesellin und die Junggesellen am Haus des Handwerks in Goch. Er freute sich, dass die jungen Handwerker*innen auch vier Monate nach ihrer bestandenen Prüfung der Einladung der Innung gefolgt waren.

Die meisten von ihnen sind in ihrem Ausbildungsberuf geblieben und wurden von den Ausbildungsbetrieben übernommen.

Viele der Nachwuchshandwerker*innen haben ihr Ziel schon fest im Auge und wollen eine Weiterbildung zum Techniker oder Meister machen. So auch der Innungsbeste 2021 Hendrik Kasperek. Er hat sich bereits zur Meisterschule angemeldet, nach bestandener Meisterprüfung hofft er, dass die Pandemie es zulässt und er als Meister in Australien arbeiten und leben kann.

In seiner Funktion als Lehrlingswart der Innung sprach Gerhard Giesen aus Kleve die ehemaligen Auszubildenden frei: „Ich spreche Sie von den Verpflichtungen, die sie mit dem Ausbildungsvertrag eingegangen sind frei und erhebe Sie in den Gesellenstand.“ Im Anschluss an die Freisprechung verteilte der Lehrlingswart die Gesellenbriefe.