,Handfester‘ Stand

Nichts von der Stange – alles handgearbeitet und liebevoll gedrechselt – der Orgelbauverein Kevelaer ist auch in diesem Jahr mit einem „handfest-en“ Stand auf dem Krippenmarkt im Forum Pax Christi vertreten. Viele Holzarbeiten sind wieder zu entdecken – vom festlichen Engelchen bis zum feinen Teelicht, vom Obstschälchen bis zu den allerletzten Füllfederhaltern aus dem Holz der alten Seifert-Orgel in der Basilika. Dazu u. a. Weihnachtskugeln, Kevelaerer Motive, CDs mit Kevelaerer Orgelmusik, u. a. aus der Zeit vor und nach der großen Renovierung der Seifert-Orgel. Neu dabei sind handgefertigte Stücke von Danny Grübl (www.grueblhof.de) und natürlich wieder die kreativen Drechselarbeiten von Norbert Reykers.

Der steht seit dem Sommer Stunde um Stunde in seiner kleinen Werkstatt in Kevelaer und zaubert aus klobigen Kanthölzern und Baumscheiben wunderbar anschmiegsame Holzarbeiten – Töpfchen und Tiegelchen, Engel große und kleine, Kerzenlichter und sogar den Kevelaerer Wasserturm. Seit 2018 steht er regelmäßig an der Drechselbank – „für mich ist das das schönste Hobby der Welt. Mit Holz zu arbeiten ist wunderbar, man sieht, wie das Werkstück wächst, wie sich das Holz verwandelt …“ Eiche, Buche, Ahorn – das sind die vorwiegenden Werkstoffe – manchmal aber, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis einen Walnussbaum im Garten fällen musste oder ein Apfelbaumstamm ungenutzt in einer Ecke liegt oder gar ein Stückchen Olivenholz übrig ist – werden auch daraus allerlei Dinge gedrechselt – Schachfiguren etwa oder kleine Zauberväschen, wunderbar geriffelte Döschen oder Kerzenständer.

Als die große Seifert-Orgel restauriert wurde, waren viele alte Holzteile/-balken plötzlich über – Norbert Reykers hat sie alle verarbeitet – und ein paar wenige Exponate aus eben diesem alten Orgelholz kann man mit Glück noch am Stand des Orgelbauvereins finden. Norbert Reykers stellt seine Arbeiten kostenlos zur Verfügung – der komplette Erlös des Verkaufsstandes auf dem Krippenmarkt kommt dem Orgelbauverein zu – für die nun anstehende, dringend notwendige Renovierung der Orgel in der Kerzenkapelle.

Ein engagiertes Team Ehrenamtlicher macht es möglich, dass der Stand des Orgelbauvereins an jedem Tag des Krippenmarktes besetzt ist: mo-do 13-19 Uhr, fr 13-20 Uhr, sa 11-20 Uhr, so 11-19 Uhr. Und wer Orgelpfeifen in Aktion erleben möchte: Jeden Samstag in der Adventszeit erklingt von 15 – 16 Uhr in der Basilika die alte Seifert-Orgel. Einfach mal hinsetzen und ein bisschen zuhören…

Infos zur Arbeit des Orgelbauvereins, zu Konzertterminen und vielem mehr unter: www.orgelbauverein-kevelaer.de.