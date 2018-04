In feiner Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail werden in Kevelaer Orgelwerke als Werte für morgen geschaffen. Fast jeder Kevelaerer dürfte die Seifert-Orgel in der Basilika oder der Pfarrkirche St. Antonius kennen und somit wenigstens zwei der unzähligen Orgeln, die bundesweit und auch im Ausland durch das Unternehmen, das sich jetzt schon in der fünften Generation im Familienbesitz befindet, gebaut wurden. Der heutige Inhaber und Orgelbauer Roman Seifert gewährt den Lesern des Kevelaerer Blattes einen Einblick in die Werkstatt und zeigt so den Ablauf „Hinter den Kulissen“.



In feiner Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail werden in Kevelaer Orgelwerke als Werte für morgen geschaffen. Fast jeder Kevelaerer dürfte die Seifert-Orgel in der Basilika oder der Pfarrkirche St. Antonius kennen und somit wenigstens zwei der unzähligen Orgeln, die bundesweit und auch im Ausland durch das Unternehmen, das sich jetzt schon in der fünften Generation im Familienbesitz befindet, gebaut wurden.

Der heutige Inhaber und Orgelbauer Roman Seifert gewährt den Lesern des Kevelaerer Blattes einen Einblick in die Werkstatt und zeigt so den Ablauf „Hinter den Kulissen“.

Im Jahre 1885 gründete Orgelbaumeister Ernst Seifert in Köln ein Orgelbauunternehmen.

Im Jahre 1907, bedingt durch den Bau der großen Marienorgel (sie ist heute mit ihren über 140 Registern die größte deutsch-romantische Orgel der Welt) der Basilika fand das Unternehmen den Weg nach Kevelaer.

Materialwahl

Wenn man di…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.