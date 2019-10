Halloween, Bücher, Sütterlin und Sahne

An Halloween darf sich auch im Niederrheinischen Museum ein bisschen gegruselt werden. Daher startet am Donnerstag, 31. Oktober, um 17 Uhr, wieder die beliebte Kinder- und Familienführung „Nachts im Museum“.

Dieses Mal werden die Kinder- und Jugendbücher in der aktuellen Sonderausstellung „Unendliche Geschichten – Die Buchsammlung Juliane Metzger“ erkundet. In der Dunkelheit erscheinen die Räumlichkeiten jedoch ganz anders als am Tag und man kann nie sicher sein, ob sich in der Ausstellung nicht noch etwas ganz anderes verbirgt. Also Taschenlampe mitbringen!

Anmeldungen bitte bis drei Tage vorher an der Museumskasse, unter Tel. 0 28 32 / 95 41 20 oder per Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Der Eintritt beträgt für Kinder 3,50 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Auch Kinder unter sechs Jahren in Begleitung sind herzlich willkommen. Wer mag, darf natürlich gerne im Kostüm kommen.

Erwachsenenworkshop



Inspiration ist diese Sonderausstellung auch für den Erwachsenenworkshop, der am Samstag, 9. November, von 10 bis 14 Uhr stattfinden wird. Hier werden Kalligraphie, Tuschezeichnen und Märchenerzählen in Schreibwerkstatt und Museumsschule miteinander verbunden, indem Märchenblätter in Sütterlin mit Tuschfeder und Pastell entworfen werden. Mitmachen können Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren für einen Beitrag von 15 Euro.

Wer die Literaturgeschichte der vergangenen 100 Jahre erleben möchte, hat dazu bei einer öffentlichen Führung am Samstag, 16. November, um 15 Uhr, die Gelegenheit. Eintritt und Führung betragen zusammen 5 Euro. Das Besondere an dieser Führung: Nur hier können Teilnehmer einen Blick in die Bücher werfen.

Am Donnerstag, 28. November, um 15 Uhr, gibt es in „Aber bitte mit Sahne!“ noch etwas dazu: Im Anschluss an die Führung zu „Unendliche Geschichten“ treffen sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen zu einem gemütlichen Austausch. Der Beitrag liegt hier bei 6,50 Euro.

Im Kinderworkshop am Samstag, 16. November, von 10 bis 12 Uhr, stimmen sich die Teilnehmer ab 6 Jahren auf die Vorweihnachtszeit ein. „Bald, bald, bald…“ heißt an diesem Tag, wenn die Kinder ihren eigenen Adventskalender gestalten. Mitmachen kostet 6 Euro.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen (außer zur öffentlichen Führung) bis mindestens zwei Tage vorher an der Museumskasse, unter Tel. 0 28 32 / 95 41 20 oder per Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.