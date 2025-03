Am Samstag, 15. Februar 2025, fand der alljährliche Hallensporttag der Hubertus-Grundschule Kevelaer in der Dreifachturnhalle auf der Hüls statt.

In diesem Jahr wurde er zum zweiten Mal dank der Finanzierung durch den Förderverein der Schule von der Eventfirma „Trixitt“ organisiert.

Um kurz vor 9 fanden sich alle Kinder mit ihren Begleitpersonen auf der Tribüne ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Schulleitung trat traditionell der große Schulchor auf. Mit den Liedern „Klasse, wir singen“, „Meine Biber haben Fieber“ und „Die Hände rauf und runter“ stimmten sich alle auf das große Ereignis ein. Einige Kinder zeigten zeitgleich turnerische und akrobatische Elemente wie Handstand, Radschlag, Brücke oder eine Pyramide.

Dann übernahm das Trixitt-Team und übergab an die einzelnen Gruppen farbige Leibchen. Ein lustiges Aufwärmspiel zu Musik lockerte alle auf. Motiviert wurden die Kinder durch die Aussicht auf eine Fairness-Urkunde.

Ziel der Schule war es, mehr als 2.500 Punkte zu erreichen. So angespornt ging es an die sechs Stationen: den Hindernisparcours, die Schießbude, die Basketballanlage, den Speedmaster, das Zwei-Felder-Ball-Feld und den Menschenkicker.

Fairness-Urkunde

Zwischendurch konnten sich alle in der Cafeteria stärken. Unter großem Jubel erhielten alle Klassen am Schluss eine Urkunde.

Die Fairness-Urkunde ging an die gesamte Schule, da sich alle Kinder an den Stationen sehr fair verhalten haben. Die angezielte Punktzahl wurde mit 3.500 Punkten weit übertroffen.

Gegen 12.30 Uhr wurden alle Hubertuskinder glücklich und erschöpft entlassen. Ein Dank geht an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.