Hallenfußball für St. Martin

Erstmals findet in diesem Jahr das Hallenfußballturnier zugunsten der Finanzierung des St. Martinsfestes nach dem Umzug statt: Am Freitag, 15. November, kämpfen Mannschaften aus Kevelaer um den Wanderpokal.

Das Turnier findet ab 17 Uhr in der Dreifachturnhalle auf der Hüls statt. Wie in den vergangenen Jahren hat auch in diesem Jahr die Volksbank an der Niers einen Sonderpreis für die Mannschaft zur Verfügung gestellt, der die meisten Fans mit in die Halle bringen.

Für das leibliche Wohl mit Getränken und Speisen sorgt das Martinskomitee Kevelaer.

Derzeit verkaufen Schülerinnen und Schüler Eintrittskarten an den Haustüren. Die Bitte des Komitees: „Begegnen Sie bitte den jungen Verkäufern freundlich und belohnen Sie ihren Einsatz mit dem Kauf von Eintrittskarten auch dann, wenn Sie vielleicht selbst nicht als Zuschauer teilnehmen können.“ Eintrittskarten sind auch an der Tageskasse erhältlich.

Der Erlös des Turniers trägt neben den Sammlungen in den Nachbarschaften und den Zuwendungen von Firmen und Betrieben zur Finanzierung des St. Martinsfestes bei. Finanzielle Mittel aus öffentlichen Kassen stehen nicht zur Verfügung.

„Allen, die durch Spenden und Zuwendungen und durch ihren ehrenamtlichen Einsatz alljährlich dieses Brauchtumsfest zu feiern helfen, sei auch hier ein ganz herzliches Dankeschön gesagt. Die nach dem Umzug vielfach geäußerte positive Resonanz für die Veränderung in diesem Jahr hat die Verantwortlichen sehr gefreut und in ihrer Arbeit bestärkt“, stellt Bernd Pool als Präsident des St. Martinskomitees Kevelaer fest.

„Wir freuen und auf ein erfolgreiches Turnier mit vielen Besuchern.“