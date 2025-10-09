Hallenbad der Wallfahrtsstadt Kevelaer

In den Herbstferien vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 25. Oktober 2025 gelten für das Hallenbad grundsätzlich folgende Öffnungszeiten:

Montags: 14 Uhr bis 21 Uhr – Familienbad

Dienstags: 14 Uhr bis 16 Uhr – Familienbad

Mittwochs: 14 Uhr bis 21 Uhr – Familienbad

Donnerstags: 14 Uhr bis 18 Uhr – Familienbad und 19 Uhr bis 21 Uhr – Frauenschwimmen

Freitags: 14 Uhr bis 21Uhr – Familienbad

Samstags: 7 Uhr bis 10 Uhr – Familienbad und 13 Uhr bis 18 Uhr – Familienbad

Sonntags: 8 Uhr bis 16 Uhr – Familienbad

Das Frühschwimmen entfällt.

Während der Herbstferien finden im Mehrzweckbecken weiterhin Kursangebote statt, hierdurch kann es zu Einschränkungen bei der Benutzung kommen.