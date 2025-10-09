Hallenbad der Wallfahrtsstadt Kevelaer

In den Herbstferien vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 25. Oktober 2025 gelten für das Hallenbad grundsätzlich folgende Öffnungszeiten:
Montags: 14 Uhr bis 21 Uhr – Familienbad
Dienstags: 14 Uhr bis 16 Uhr – Familienbad
Mittwochs: 14 Uhr bis 21 Uhr – Familienbad
Donnerstags: 14 Uhr bis 18 Uhr – Familienbad und 19 Uhr bis 21 Uhr – Frauenschwimmen
Freitags: 14 Uhr bis 21Uhr – Familienbad
Samstags: 7 Uhr bis 10 Uhr – Familienbad und 13 Uhr bis 18 Uhr – Familienbad
Sonntags: 8 Uhr bis 16 Uhr – Familienbad
Das Frühschwimmen entfällt.
Während der Herbstferien finden im Mehrzweckbecken weiterhin Kursangebote statt, hierdurch kann es zu Einschränkungen bei der Benutzung kommen.