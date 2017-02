Haft und Schmerzensgeld wegen Messerangriff

Zwei Jahre und neun Monate wegen schwerer Körperverletzung – so lautete am Mittwoch, 15. Februar 2017, das Urteil der Großen Strafkammer am Landgericht Kleve gegen den 33-jährigen Weezer, der im Juli vergangenen Jahres seine Ex-Freundin aus Kevelaer mit einem Messer verletzt hatte. Außerdem muss der Angeklagte 5000 Euro mit fünf Prozent Zinsen an das Opfer zahlen – abzüglich der insgesamt 3000 Euro, die er bereits an das Opfer gezahlt hat.