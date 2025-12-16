Gutschein aus Einfamilienhaus entwendet

Am Freitag (12. Dezember 2025) kam es zwischen 17:20 Uhr und 22:00 Uhr am Mühlenring in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten nachfolgend mehrere Räumlichkeiten. Ob neben einem Gutschein noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Personen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch.