Generationenwechsel bei Fliesen Schneider: Manfred Schneider übergibt den Betrieb an Sohn Florian Gutes auch in Zukunft erhalten

/ von Franz Geib

Manfred Schneider übergibt sein Unternehmen an Sohn Florian. Foto: dh

Bei Fliesen Schneider in Kevelaer steht ab dem 1. April ein Generationenwechsel an, wird Firmengründer Manfred Schneider voller Stolz seinen Betrieb an Sohn Florian übergeben. Auf eine einfache Formel gebracht heißt das schlicht: Können wird effektiv weitergereicht und das im sprichwörtlichen Sinne.

42 Jahre ist es her, als Manfred Schneider aus Dortmund im Ruhrgebiet kommend, an der Schravelner Straße 6 seinen Meisterbetrieb am Niederrhein eröffnete und seitdem seine Kundschaft mit dem Firmenmotto „Wir fliesen und sie sind aus‘ m schneider…“ von den ungezählten und teils alternativlosen Möglichkeiten der Fliese als Wand- und Bodenbelag überzeugte.

Jüngster Absolvent in NRW

Beste Argumente hierfür brachte er damals mit: Die Meisterprüfung hatte Manfred Schneider im Jahr 1979 mit 21 Jahren als jüngster Absolvent in ganz NRW abgelegt. Der Ausbau Schneiderscher Fliesenkompetenz vollzog sich in der Region entsprechend, ein halbes Jahr nachdem der Fliesenlegemeister seinen Handwerksbetrieb am noch heute gültigen Firmensitz aufgebaut hatte, konnte er bereits dank der guten Auftragsentwicklung zwei weitere Mitarbeiter an der Schravelner Straße 6 einstellen. Zu seinen Referenzpartnern zählen unter anderem das Krankenhaus in Geldern, das Berufskolleg in Kleve, international und überregional tätige Unternehmen wie ELTEN (Uedem) und Mera-Dog (Kevelaer) sowie zahlreiche private Bauträger. Alt- und Neubausanierungen zählen gleichermaßen zum Leistungsportfolio. Seit 40 Jahren gehört auch Hagebau Swertz zum Handelspartner.

Ehrenamtlich aktiv ist Manfred Schneider darüberhinaus auch noch, so als stellvertretender Obermeister der Baugewerbe-Innung…