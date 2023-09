Seit 30 Jahren berät und informiert das Ehepaar Mayer Kevelaererinnen und Kevelaerer beim Brillenkauf Gutes Sehen braucht eine gute Beratung

Bereits seit 30 Jahren führen Benedikt und Gisela Mayer ihr Optikergeschäft an der Busmannstraße. Foto: JvS

Zwei von drei Deutschen tragen eine Brille. Dabei verläuft der Weg zur perfekten Sehhilfe nicht immer ohne Umwege, wissen Benedikt und Gisela Mayer vom gleichnamigen Optikfachgeschäft auf der Busmannstraße. Deshalb setzen die beiden Augenoptikermeister auf eine umfangreiche, kompetente und freundliche Beratung und informieren ihre Kundinnen und Kunden über alles, was zur Neuanschaffung einer Brille wichtig und wissenswert ist. Und das bereits seit 30 Jahren.

Angefangen hat alles an der Fachschule für Augenoptik in Köln. Dort lernten sich die gebürtige Opladenerin und der aus der Nähe von Würzburg stammende Benedikt Mayer in den 1980er Jahren kennen. Nach der Ausbildung arbeitete das Paar zunächst als Angestellte in einem Optikergeschäft im Raum Düssedorf. Im Jahr 1993 war es dann so weit: Die Mayers wagten den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten ihr eigenes Geschäft in der Wallfahrtsstadt. „Das Glück hat uns nach Kevelaer gebracht“, sagt Gisela Mayer rückblickend. Tatsächlich war Benedikt Mayers Großmutter Kevelaererin. Die Entscheidung für die Wallfahrtsstadt fiel dann aber vor allem, weil die Optiker ein Ladenlokal in der damals neu eröffneten Luxemburger Galerie ergattern konnten. „Ein Verwandter hatte mich damals darauf aufmerksam gemacht“, erinnert sich Benedikt Mayer.

Im Jahr 2016 folgte dann der Umzug in das heutige Geschäft an der Busmannstraße 60. Unzählige Kevelaererinnen und Kevelaerer hat das Ehepaar an beiden Standorten berei…