Theater-AG des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums spielte „Der Zauberer von Oz“ Gute Unterhaltung mit böser Hexe

Die Darstellerinnen und Darsteller der Theater-AG der Unter- und Mittelstufe des Kevelaerer Gymnasiums. Foto: VP

Die Theater-Gemeinschaft der Unter- und Mittelstufe des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums konnte nach coronabedingter Wartezeit ihr neues Stück präsentieren. Die Gruppe wagte sich an die Inszenierung eines Filmmusical-Klassikers aus den USA: „Der Zauberer von Oz“, nach dem gleichnamigen Fantasy-Kinderbuch aus den 1930er-Jahren.

Aus dem Film kennen die meisten das Lied „Somewhere over the Rainbow“ und haben es sicher schon mal mitgeträllert. Auch bei der Umsetzung des Stücks durch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 durfte der Gesang nicht fehlen, unterstützt wurden die Darstellerinnen und Darsteller dabei auch von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden im Publikum.

Dorothy und Toto auf großer Reise

Die Geschichte in der Version der Theater-AG in Kurzform: Dorothy (gespielt von Julia Würdinger) und ihr Hund Toto (Zeynep Arslan) leben bei Tante Em (Lia Schad) und Onkel Henry (Fatima Turay) auf einer Farm in Kansas. Nach einem heftigen Sturm finden sich Dorothy und Toto plötzlich in einer fremden Welt voller seltsamer Kreaturen und sich bekämpfender Hexen wieder. Glinda, die gute Hexe des Nordens (Finja Coenen), schenkt Dorothy silberne Zauberschuhe und schickt das Mädchen und d…