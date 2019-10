Gut vorbereitet und voller Vorfreude

Der Saal verdunkelt sich, die Musik beginnt in den Raum zu schweben – und elegant, in blau-weißer und bunter Tracht bewegten sich die ersten Tänzerinnen auf der Bühne des Konzert- und Bühnenhauses. In dem verdunkelten Raum saßen Clair Cooper und Nicola Pascall, um einmal den kompletten Durchlauf mit allen anwesenden Balletttänzerinnen zu proben. Cooper, zuständig für den „Modern Dance“-Teil der bevorstehenden Veranstaltung, saß mit dem Moderator Marc Teusch, einem Freund aus Köln, zusammen. Gemeinsam checkten sie ab, wann er an welcher Stelle wie lange moderieren muss und ließen die Stoppuhr mitlaufen. „2 Minuten 20“, hielt Cooper beim ersten Part fest.