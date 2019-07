Gut geputzt in die Mathestunde

Um die Kinder daran zu erinnern, dass auch in der entspannten Ferienzeit die Zahnpflege nicht vernachlässigt werden sollte, wurden die Schüler der Grund- und Förderschulen im Kreis Kleve vor den Ferien vom Verein Jugendzahnpflege aufgerufen, an einem „zahnstarken“ Preisausschreiben teilzunehmen.

Die Aufgabe der Schüler war, aus einer Mathe-Textaufgabe rund um die Zähne durch Addieren, Subtrahieren und Multiplizieren und mit Hilfe des Alphabets zum Lösungswort »Gut geputzt« zu gelangen.

An dieser Aufgabe haben sich insgesamt 72 Klassen beteiligt und es wurden auch alle Zwischenaufgaben richtig gelöst. Im Kreisgebiet wurden zwei erste Preise, zwei zweite Preise und zwei dritte Preise ausgelost und vergeben.

Für die ersten bis dritten Gewinnerklassen stellte die Volksbank an der Niers die Preisgelder zur Verfügung. Für ihre Leistungen wurden nachfolgende Klassen im südlichen Kreisgebiet mit einem Zuschuss zur Klassenkasse prämiert:

1. Preis: ehemalige Klasse 2a der Brüder Grimm-Grundschule in Issum (150 Euro),

2. Preis: ehemalige Klasse 1/2b der Franziskus-Grundschule in Twisteden (100 Euro),

3. Preis: ehemalige Klasse 2a der St. Martini-Grundschule in Geldern-Veert (50 Euro).

Überreicht wurden die Gelder von der jeweils für diese Schule verantwortliche Prophylaxe-Mitarbeiterin des Vereins Jugendzahnpflege und einem Vertreter der Volksbank an der Niers. Darüber hinaus bekamen alle anderen teilnehmenden Klassen für ihre Mitarbeit einen Mitmachpreis in Höhe von 15 Euro.

Im Anschluss an die Auswahl der Gewinner trafen sich Anja Groß vom Verein Jugendzahnpflege im Kreis Kleve und Guido Endres (Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers, Twisteden) in Twisteden, um der Klasse 1/2b der St. Franziskus-Grundschule den zweiten Preis des Ausschreibens zu übergeben.

Die jungen und Mädchen sind stolz auf ihre Leistung und freuen sich über den Zuschuss zur Klassenkasse.