Gelungener Start in die Winterlaufsaison

Die Läufer der KSV-Leichtathletikabteilung starteten beim ersten Lauf der Winterlaufserie in Nettetal. Anton Janssen und Tim Richter gingen über die 1.000 Meter bei den Jungen M10 an den Start. Beide Läufer liefen ein beherztes Rennen. Anton erlief einen 2. und Tim einen 3. Platz in ihrer Alterwertung.

Lina Kempkens (W14) und Valerie Schemmann (W13) liefen bei den Mädchen ein schnelles und gleichmäßiges 2.000 Meter Rennen. Lina erzielte den 2. und Valerie den 4. Platz in ihren Alterswertungen.

Das Rennen des Tages lief Maurice Lohlein über 2.000 Meter. Maurice (M11) lief ein überragendes Rennen und gewann seine Altersklasse mit großem Vorsprung in 7:56 Minuten.

Bei den Erwachsenen gingen die Trainingsgruppe Muddies und die Triathleten aus der Marienstadt gemeinsam an den Start. Markus Pauels zeigte ein mutiges und schnelles Rennen und erreichte mit einer Zeit von 43:36 Minuten persönliche Bestzeit.

Ulrike Zeitz-Kempkens steckt in der Vorbereitung für die anstehenden Deutsche Meisterschaften im Halbmarathon im April. Uli ist in guter Frühform und erzielte mit 44:16 Minuten Bestzeit und einen 3. Platz in ihrer Alterswertung.

Mit Jenni Janssen, Katrin und Tobias Dilkaute, Ralf Kempkens, Markus Erben, Nicole und Franz Joosten, Ivonne Thesing und Danni Zwiener gingen weitere KSV-Läufer über die 10 Kilometer an den Start und zeigten ebenfalls, wie die anderen Athleten, gute Leistungen.