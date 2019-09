Guido Jacobs ist der neue Stadtmeister

Zum 13. Mal trafen sich die Golferinnen und Golfer aus Kevelaer, um ihren Stadtmeister zu ermitteln. Das Turnier wurde auf der Anlage des GC Schloss Haag in Geldern ausgetragen.

Der Platz präsentierte sich in einem sehr guten Zustand. Die Organisatoren der Veranstaltung waren wieder bemüht, ein möglichst großes Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Zur Teilnahme berechtigt waren alle Golfspieler und Spielerinnen die ihren privaten oder beruflichen Lebensmittelpunkt in Kevelaer haben, sowie die Personen, die in Kevelaer geboren worden sind.

Das neue Konzept der Stadtmeisterschaften, dass Gäste an dem Turnier teilnehmen konnten, wurde gut angenommen. So traten schließlich 39 Spielerinnen und Spieler gegeneinander an.

Der Kampf um den Titel war sehr spannend. Mehrere Spieler und Spielerinnen hatten eine gute Chance auf den Sieg. Letztendlich setzte sich Guido Jacobs durch und wurde zum ersten Mal Stadtmeister. Organisator Roland Gendritzki und der letztjährige Sieger Andreas Ruhnau überreichten dem glücklichen Sieger den Wanderpreis. Dank des Engagementes einiger Sponsoren wurde der Erfolg am Abend im Innenhof des Schloss Haag gefeiert.

Mit einem Grillbuffet und dem ein oder anderen Getränk, ließen die Golferinnen und Golfer den Tag im Innenhof von Schloss Haag gemeinsam ausklingen. Weitere Infos, auch zu weiteren Veranstaltungen finden sich unter www.kevelaer-golf.mein-verein.de

Ergebnisse

Stadtmeister:

Guido Jacobs

Netto Klasse A:

1. Michael Opel

2. Anette Wirth

3. Ralf Reitz

Netto Klasse B:

1. Monika Konrad

2. Johannes Grevers

3. Jörg Vopersal

Netto Klasse C:

1. Herbert Jansen

2. Marco Rein

3. Christina Diehr.

Sonderwertung:

Longest Drive Damen: Nadine Rein

Longest Drive Herren: Roland Gendritzki

Nearest to the Pin: Jörg Vopersal