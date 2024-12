Grußwort des Landrats im Advent

Zum Advent richtet Landrat Christoph Gerwers folgende Worte an die Bürgerinnen und Bürger:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

traditionell blicken wir im Advent auf die vergangenen Monate zurück und formulieren Wünsche oder Ziele für die Zukunft. Das Jahr 2024 endet mit weltweiten kriegerischen Unruhen sowie wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns alle betreffen. „In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.“ Dieses optimistische Zitat von Albert Einstein passt gut in diese Zeit.

Denn die Anzeichen deuten auf ein herausforderndes Jahr 2025 hin – auch bei uns im Kreis Kleve. Die öffentlichen Kassen bieten dabei nur wenig Handlungsspielraum bei Themen, die uns am Herzen liegen. Es gilt somit, sich in diesen Zeiten knapper Budgets auf wesentliche Tätigkeitsfelder zu konzentrieren.

Eines der wichtigsten Themen ist und bleibt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger.

Die ambulante ärztliche Betreuung, der Fortbestand des St. Willibrord-Spitals Emmerich und die Sicherstellung unseres Rettungsdienstes haben uns in diesem Jahr personell besonders gefordert und auch den Kreishaushalt stark belastet. Diese schwierigen Aufgaben werden uns sicherlich auch im kommenden Jahr beschäftigen.

Der Kreis Kleve investiert unverändert in Zukunftsthemen.

In den vergangenen sechs Jahren wurde das Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve aufwändig aus- und umgebaut. Insgesamt hat der Kreistag für diese Investitionen in Bildung gut 60 Millionen Euro gewilligt. Zusätzliche Finanzmittel geben wir ebenso in die Modernisierung von Kreis-Schulen und den Straßen- und Radwegbau wie in die Umsetzung der beschlossenen Konzepte für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Nahmobilität.

Ein weiterer Bereich, auf den wir uns trotz finanziell schwieriger Zeiten konzentrieren, sind unsere Zusatzaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Neben den baulichen Investitionen in Bildung haben wir in diesem Jahr die Familien-App „Appkes“ und die Kinder-Homepage an den Start gebracht. Darüber hinaus organisieren wir für tausende Kinder kostenfreie Sommeraktivitäten.

Ich möchte dieses Grußwort im Advent auch nutzen, um mich bei den vielen engagierten Frauen und Männern zu bedanken, die auch an Wochenenden und Feiertagen in den Bereichen Gesundheit und Altenpflege, im Rettungsdienst, bei der Polizei und bei der Feuerwehr im Einsatz sind.

Mein besonderer Dank gilt auch den vielen ehrenamtlich Tätigen, die bei ihrem Tun in den unterschiedlichsten Bereichen das „Wir“ vor das „Ich“ stellen. Sie alle gehören zum sprichwörtlichen „Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält.“

Unmittelbare Demokratie können wir aktuell beim Thema „Bewerbungsverfahren Reichswald als möglicher Nationalpark“ erleben, auch wenn das Verfahren mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in der Kreisverwaltung viel Arbeitszeit und Finanzmittel bindet.

Lassen Sie uns zuversichtlich bleiben und dankbar dafür sein, dass wir in einem freien, demokratischen Land leben. Lassen Sie uns nicht jammern, sondern die Möglichkeiten sehen und entschlossen handeln, um sozusagen „den Karren wieder flott zu machen“. Jede und jeder von uns kann dazu seinen oder ihren Beitrag leisten!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein hoffentlich gutes und friedliches neues Jahr 2025. Mögen wir stets die Chancen sehen, die es auch in schwierige Zeiten gibt.

Ihr Landrat