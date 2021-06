Grundschule Wetten will weiter fit bleiben

Seit vier Jahren nimmt die Städtische Katholische Grundschule Wetten am Präventionsprogramm „fit4future Kids“ der DAK Gesundheit teil. Das Angebot richtet sich an Grund- und Förderschulen und zeigt den Kindern, wie Bewegung, Ernährung, Brainfitness und die Schule Spaß machen kann. Nun wurde die Teilnahme um ein weiteres Jahr verlängert. Die Wettener Grundschule bleibt also auch im Schuljahr 2021/22 „fit4future“.

„Das Präventionsprogramm hat unseren Lehrkräften in den letzten Jahren sehr viele positive Denkanstöße und Impulse für eine lebhafte Unterrichtsgestaltung rund um die Themen Sport, Gesundheit, Ernährung und „Gehirnjogging“ gegeben. Daher sind wir dankbar, dass wir das eigentlich auf drei Jahre angelegte Förderprogramm zum zweiten Mal verlängern konnten“ freut sich Schulleiterin Anna Molderings.

Hintergrund der Verlängerungsoption: Im vergangenen sowie im laufenden Schuljahr konnten die teilnehmenden Schulen einige Möglichkeiten des Präventionsprogramms (wie zum Beispiel Projektarbeiten und Präsenzveranstaltungen) aufgrund der Corona-Pandemie nicht nutzen. Daher waren nun alle im Programm befindlichen Schulen aufgerufen, sich um eine Verlängerung zu bewerben. „Da haben wir natürlich sofort ‚Nägeln mit Köpfen‘ gemacht und unserer Schule ein weiteres Jahr ,fit4future‘ gesichert“ sagt Molderings. Denn die Schulleiterin ist überzeugt: „,fit4future‘ bietet unseren Schülerinnen und Schülern einen großen Mehrwert.“ Daher habe die Lehrerkonferenz auch bereits entschieden, dass das Konzept im Anschluss an die nun beschlossene Verlängerung eigenständig von der Schule weitergeführt wird.

Dem Bewegungsmangel entgegenwirken

Mit vielen interaktiven Angeboten ist das Konzept primär auf den Präsenzunterricht ausgerichtet. Hier war auch unter Pandemiebedingungen einiges möglich, wie beispielsweise die Teilnahme der Schule am Aktionstag „Jugend trainiert für Olympia“ im September 2020 mit dem vorher erarbeiteten „fit4future“-Schultanz zeigt. Aber auch in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht profitieren die Schulkinder von den vielfältigen Angeboten – zum Beispiel durch altersgerechte Sporteinheiten die, in kleinen Erklärvideos vermittelt, durch die Lehrkräfte für das Home-Schooling ausgewählt und auf den Klassenpadlets (Software) bereitgestellt werden. „Damit können wir der Gefahr eines Bewegungsmangels bei den Kindern spielerisch entgegenwirken“ erläutert Molderings.

Für das kommende Schuljahr hofft die Pädagogin, die „fit4future“-Angebote auch wieder vermehrt im Präsenzunterricht und für Projektarbeiten nutzen zu können. Sie erinnert sich unter anderem freudig an das Schulfest 2019 unter dem Motto „Gesunde Ernährung“, zu dem alle Schüler*innen, ihre Familien sowie die zukünftigen Erstklässler*innen eingeladen waren. Die Klassen hatten vorher das Thema intensiv und experimentell im Unterricht behandelt, das große Fest bildete den gelungenen Abschluss der Themenwoche, die die Lehrkräfte und Mitglieder des Förderkreises gemeinsam mit dem für die Schule zuständigen „fit4future“-Coach geplant hatten.

„Es wäre toll, wenn die pandemische Lage es zulässt, dass wir so etwas im kommenden Schuljahr noch einmal wiederholen können“ zeigt Molderings sich hoffnungsvoll. „Aber wie auch immer sich 2021/22 gestalten wird, wir sehen uns an unserer Schule für das kommende Schuljahr gut aufgestellt. Dies auch dank ,fit4future‘, einem von vielen wichtigen Bausteinen unserer Arbeit.“