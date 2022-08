Grundschule Wetten feiert Sommerfest

Die Wettener Grundschule startet mit einem bunten Treiben ins neue Schuljahr: Kurz nach den Sommerferien findet am 27. August 2022 ein großes Sommerfest auf dem Schulgelände statt. Auf die Kinder und ihre Familien warten unterschiedliche Stationsspiele, die nach dem „fit 4 future“ Bewegungs- und Ernährungskonzept der Schule (das KB berichtete) ausgerichtet sind. So wird es neben vielen Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen vom Sackhüpfen bis zum Fußball auch ein „Zuckerquiz“ geben. Fans der Sendung „Ninja Warrior“ kommen ebenfalls auf ihre Kosten – in der schuleigenen Turnhalle fordert ein Ninjaparcours die Nachwuchs-Kletterfans heraus.

Auch das weitere Rahmenprogramm verspricht viel Abwechslung: Die Wettener Feuerwehr kommt mit einem Wasserwerfer zu Besuch, auf der großen Hüpfburg können sich auch kleinere Geschwisterkinder austoben und „magische Momente“ verspricht der Auftritt von Zauberer Tobias.

Für das leibliche Wohl sorgen eine von der AWO organisierte Vitaminbar mit Obstspießen und frisch gepresstem Orangensaft, ein Grill- und Getränkestand des Förderkreises sowie ein Kuchenverkauf.

Neue Schulkinder

Schulleiterin Anna Molderings freut sich auf das Fest: „Es ist toll, dass wir nach einer zweijährigen Pause endlich wieder ein Sommerfest an unserer Schule feiern können. Solche Erlebnisse sind ein Highlight für unsere Schulkinder und insbesondere unsere neuen Erstklässler lernen auf diesem Weg unsere Schulgemeinschaft einmal auf eine andere Weise kennen.“

Zudem sei das Fest eine tolle Möglichkeit, um auch interessierten Familien die Schule vorzustellen. „Ich lade daher alle Kinder im Vorschul- und Grundschulalter und ihre Eltern herzlich ein, uns besuchen zu kommen und sich ein Bild von unserer familiären Gemeinschaft und gleichzeitig sehr gut ausgestatteten Schule zu machen.“

Das zum Schuljahr 2022/23 neu gestartete Montessori Forder- und Förderkonzept der Grundschule (das KB berichtete) können sich Interessierte am Sommerfest ebenfalls näher erklären lassen und die Schule sowie den Montessori-Raum besichtigen. „Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit hoffentlich viel Sonnenschein und strahlenden Kinderaugen“, fasst Molderings abschließend zusammen.

„Mein Dank geht an alle am Fest Beteiligten: den Förderverein für Organisation und Kostenübernahme des Zauberers sowie das Betreiben des Grillstandes, der AWO für die ‚fit4future-Vitaminbar‘ sowie allen Lehrkräften und Eltern, die durch die Betreuung der Stationsspiele und Kuchenspenden die Durchführung des Festes erst möglich machen.“

Das Sommerfest der katholischen Grundschule Wetten findet am Samstag, 27. August 2022, von 10 bis 13.30 Uhr statt.