Dass der „Goldene Apfel“ zum Ort der Jazzmusik geworden ist, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Dass es aber auch mit ganz anderen Klängen möglich ist, ein Publikum in der Marienstadt zu erreichen, bewies sich am Samstagabend mit der nordirischen Formation „Na Leanai“; die im Zuge ihrer Deutschland-Tour in Kevelaer Station machte.