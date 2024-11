Grünkohl-Woche in Kevelaer

Wenn die Tage kürzer werden und der erste Frost den Winter einläutet, ist es wieder so weit: Die Grünkohl-Saison beginnt.

Das gesunde und altbekannte Wintergemüse, auch als „Hoffmus“ bezeichnet, ist nicht nur ein beliebtes Gericht am Niederrhein, sondern auch ein wahres Multitalent in der Küche.

In der Region wird es traditionell mit Mettwurst, Kasseler, Speck oder Flönz serviert – und das nicht nur auf den Wochenmärkten oder im Supermarkt, sondern auch in vielen Kevelaerer Restaurants.

Die „Grünkohl-Woche“, die dieses Jahr vom 22. bis zum 29. November 2024 stattfindet, hat sich längst als kulinarisches Highlight etabliert. In Zusammenarbeit mit der „Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH“, der „DEHOGA Niederrhein“ und der hiesigen „Fleischer-Innung“ lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer dazu ein, die Vielfalt dieses traditionellen Wintergemüses in den teilnehmenden Lokalen zu entdecken.

„Die Grünkohl-Woche ist eine wunderbare Gelegenheit, den regionalen Geschmack und die kulinarischen Traditionen des Niederrheins zu erleben“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Sechs Kevelaerer Betriebe beteiligen sich in diesem Jahr an der „Grünkohl-Woche“. Die teilnehmenden Restaurants bieten sowohl klassische als auch ausgefallene Gerichte mit dem grünen Gemüse an.

Traditionell und Neu

So servieren das „Café Nederkorn“, das Restaurant „Goldener Schwan“ und „CurryQ“ den Grünkohl in seiner traditionellen Form mit Mettwurst.

Das „Kevelaerer Kaffeehaus“ überrascht mit einem besonderen Frühstücksangebot: Strammer Max auf Grünkohlbrot, und ab mittags Grünkohluntereinander mit Schmorzwiebeln und feiner Bratwurst vom Landmetzger.

Wer es noch exklusiver mag, sollte das Restaurant „Alt Derp“ besuchen, das den Klassiker mit einer Dry-Aged-Beef-Wurst aus eigener Herstellung kombiniert – zubereitet auf dem Lavagrill.

Ein weiteres Highlight der „Grünkohl-Woche“ erwartet die Besucher auf dem Kevelaerer Wochenmarkt, wo die „Landfleischerei Helbig“ am 22. und 29. November 2024, von 8 bis 13 Uhr frischen Grünkohl in der klassischen Variante anbietet – sowohl zum direkten Verzehr als auch zum Mitnehmen. So können Grünkohl-Fans auch zu Hause einen leckeren Wintergenuss erleben.

„Wer in dieser Saison ein echtes Stück Niederrhein erleben möchte, sollte sich die Grünkohl-Woche nicht entgehen lassen“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Gesundheitstourismus in Kevelaer.

Die teilnehmenden Gastronomen freuen sich auf zahlreiche Gäste und spannende Gespräche, um die Tradition des Grünkohls zu feiern und den Winter kulinarisch einzuläuten.