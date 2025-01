Grüne Woche: Niederrhein im Mittelpunkt

Großer Auftritt für den Niederrhein an der Spree: Unter dem Motto „Mit Herz für den Niederrhein“ können die Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche vom 17. bis 26. Januar in Berlin erleben, was die Region alles zu bieten hat.

Erstmalig ist das Land Nordrhein-Westfalen auf der Grünen Woche mit einer ausgewählten Partnerregion vertreten.

„Es freut uns natürlich, dass bei der Premiere der Niederrhein im Mittelpunkt steht. Für die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau kann auch der Kreis Viersen mit seinen fachspezifischen Unternehmen den internationalen Besuchern zeigen, wie wichtig die Zukunft der Landwirtschaft und des Gartenbaus für eine Region und die Bevölkerung ist “, sagte Dr. Andreas Coenen, Landrat des Kreises Viersen, am Rande eines Pressetermins im Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Düsseldorf.

Silke Gorißen, NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, stellte vor, was das internationale Messepublikum in der NRW-Länderhalle auf dem Berliner Messegelände erwartet. In einem gemeinsamen Areal der Halle zeigen die die Akteure der LEADER-Regionen des Niederrheins (ein Förderprogramm der EU für ländliche Gebiete), „Niederrhein Tourismus GmbH“ sowie die Vereine „Genussregion Niederrhein e.V.“ und „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ die facettenreiche Vielfalt.

Der Niederrhein, so die Botschaft, steht für genussvolle Produkte, zukunftsorientierte Landwirtschaft, nachhaltige, gesunde Ernährung und innovativen Ideenreichtum.

Die Besucherinnen und Besucher können für den Niederrhein typische und qualitativ hochwertige Produkte probieren und die Region somit auch „aus der Ferne“ kennenlernen.

Doch nicht nur die Land- und Ernährungswirtschaft prägen den Niederrhein. Vielmehr bietet die Region eine hohe Lebensqualität und ein starkes Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Verbänden, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein beschäftigen.

„Dazu passt ein achtsamer Tourismus, der die Schönheiten einer intakten Natur in den Mittelpunkt stellt“, betont Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus. „Die zahlreichen Möglichkeiten für Rad- und Wandertouren durch herrliche Landschaften sind dafür beste Beispiele.“

Bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher zählt die Grüne Woche Jahr für Jahr. Das Publikum trifft auf rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern. Allein aus NRW kommen etwa 120 Unternehmen und Initiativen. Auch dieses Mal werden sie ein vielfältiges Angebot an Erzeugnissen und Handwerk präsentieren.