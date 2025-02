Gründungstreffen Women@CDU

Mit großem Erfolg fand am Abend des 20. Januar 2025 in der Alten Schmiede in Weeze das durch die Frauen Union im Kreis Kleve organisierte Gründungstreffen von „Women@CDU“ statt, einem neuen kommunalen Netzwerk, das sich für die Stärkung von Frauen in der Kommunalpolitik einsetzt.

„Women@CDU – #kommunal“ wurde auf Initiative von CDU Generalsekretärin Christina Stumpp bereits 2023 im Rahmen der Gründungsveranstaltung auf Bundesebene im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin ins Leben gerufen.

Aus dem Kreis Kleve nahmen bei dem Gründungstreffen in Berlin die Kreistagsmitglieder Britta Miltner, Petra van de Laar, Agnes Stevens und Agnes Teilmanns teil.

Sie waren es auch, die gemeinsam mit der FU Kreisvorsitzenden Nicola Roth zum Start in das politische Jahr 2025, mit dem Blick auf die Bundestagswahl in ein paar Wochen und die Kommunalwahl im September 2025, den Gründungsabend für den Kreis Kleve initiierten.

Die Veranstaltung in der Alten Schmiede zog knapp 50 engagierte CDU-Mitgliedsfrauen an und wurde durch die Anwesenheit politischer Gäste aus dem Kreis Kleve bereichert, darunter die nordrhein-westfälische Landesministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Silke Gorißen, der Kreisvorsitzende der CDU, Dr. Günther Bergmann MdL, der Bundestagsabgeordnete Stephan Rouenhoff sowie die ehemalige Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe.

Ziel des Netzwerks „Women@CDU“ ist es, Frauen in der Kommunalpolitik zu ermutigen, sich stärker zu engagieren, Führungsrollen einzunehmen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das Treffen diente nicht nur der Gründung des Netzwerks, sondern bot auch eine Plattform für Austausch, Inspiration und konkrete Diskussionen über die Herausforderungen und Chancen, denen Frauen in der Politik begegnen.

„Die politische Landschaft braucht mehr Frauen“

In ihrer Eröffnungsrede hob Nicola Roth die Bedeutung solcher Netzwerke hervor: „Die politische Landschaft braucht mehr Frauen, die Verantwortung übernehmen und ihre Perspektiven einbringen. Netzwerke wie ‚Women@CDU‘ sind ein wichtiger Schritt, um diesen Weg zu ebnen und Frauen in der Kommunalpolitik nachhaltig zu stärken.“

Das Treffen bot auch Platz für Diskussionsrunden, bei denen die Teilnehmerinnen Ideen für die konkrete Umsetzung der Ziele von „Women@CDU“ entwickelten. Ministerin Silke Gorißen steuerte Erfahrungen aus ihrem politischen Leben bei, zeigte ihre Stationen auf und macht Mut, sich der Aufgabe Kommunalpolitik zu stellen.

Geplant sind regelmäßige Treffen, um die bereits bestehende Vernetzung voranzutreiben und um Frauen in der Kommunalpolitik zu fördern und sie auf ihrem Weg in politische Ämter zu unterstützen. Die Resonanz auf die Veranstaltung war durchweg positiv, und viele Teilnehmerinnen äußerten ihre Vorfreude auf die weitere Entwicklung des Netzwerks und die Perspektive, die sich für die Beteiligten im Kreis Kleve bietet.

Wer sich informieren oder aktiv werden möchte, kann sich an die Vorsitzende der Frauen Union im Kreis Kleve wenden. (Mail: nicola.roth@cdu-weeze.de).