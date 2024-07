Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, bedarf es großer Anstrengungen und vor allem auch Innovationen im Bereich der Energieversorgung. Eine dieser Innovationen wurde durch die diesjährigen Preisträger des Hochschulpreises der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve entwickelt. Die Verleihung des Preises durch den Landrat Christoph Gerwers fand am 22. Mai 2024 im Forum Kreis Kleve im Bürgerhaus Weeze statt.

Die Preisträger Omexom Smart Technologies GmbH in Uedem und die Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal haben in einem Kooperationsprojekt an der Entwicklung eines Ersatzstromgenerators auf Wasserstoffbasis für den Ersatz von Diesel- und Benzinbetriebenen Generatoren gearbeitet.

Die erfolgreiche Umsetzung des Projektes konnte im Rahmen der Gründungsfeier des Omexom Institutes und der Einweihung des energyLabs in Uedem am 1. Juli 2024 gezeigt werden. Kernelement des Generators ist eine Brennstoffzelle, die durch einen Feststoffspeicher mit Wasserstoff versorgt wird und so den notwendigen Strom erzeugt. Studierende der Hochschule sowie Auszubildende von Omexom demonstrierten die Leistungsfähigkeit des wasserstoffbetriebenen Generators unter Einsatz eines Bohrhammers.

In seiner Begrüßungsrede betonte Landrat Gerwers nicht nur den innovativen Ansatz des Projektes, sondern sah hierin auch ein herausragendes Beispiel für die gelungene Kooperation von Wirtschaft und angewandter Wissenschaft.

Dr. Benedikt Rösen, Innovationsmanager bei der Kreiswirtschaftsförderung, zeigte sich ebenfalls vom Projektergebnis beeindruckt. „Die Auszubildenden und Studierenden haben diesen Demonstrator sehr professionell und mit einer unglaublichen Begeisterung aufgebaut. Eine tolle Leistung!“, so Rösen.

Mit der Gründung des Omexom Institutes am Standort in Uedem soll das Wissen und Know-how geteilt, an Innovationen geforscht und zusammen entwickelt und gelernt werden.

Damit werden interne, später externe Personenkreise weitergebildet. Zusammen mit Partnern möchte Omexom den Standort und damit die Region bestmöglich für die Zukunft und die Energiewende aufstellen.

Das energyLab unterstreicht das Know-how von Omexom als Systemintegrator und Energiedienstleister zwischen erneuerbaren Energien, Mess- und Regeltechnik und der Anbindung an das Verteilnetz. Mit Speicherlösungen in Batterie und grünem Wasserstoff werden Autarkie-Lösungen im ganzheitlichen Gedanken der Dekarbonisierung erforscht.

Als Ort zum Zusammenkommen und Lernen wird das energyLab zukünftig für alle Innovationen im Zusammenhang mit der Energiewende und energienahen Dienstleistungen stehen.