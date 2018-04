„Asche abtragen, auftragen, Streuen der neuen Ziegelmehl-Deckschicht, anschließendes Walzen, später noch die Netze aufhängen“, schon früh um 9 Uhr fingen die ersten Helfer des Tennisvereins Blau-Weiß Kevelaer an, unter der klaren Anweisung des Platzwartes Erwin Paulick die Spielfläche der Anlage für die bevorstehende Saison vorzubereiten.

Schnell wurde deutlich, dass selbst die präparierten Tennisfelder noch nicht für den aktiven Sport zu gebrauchen sind. „Alle Vereine haben das Problem , dass die Plätze aufgrund des Frostes und der Feuchtigkeit der letzten Wochen noch nicht bespielbar sind“, erklärte der Vorsitzende von Blau-Weiß Kevelaer, Heiko Jansen. „Wenn das Wetter die Tage so bleibt, können wir vielleicht übernächste Woche erstmals die Plätze bespielen.“ Die Medenspiele werden dann auf dem Gelände am 5. Mai beginnen. Die Aktiven setzten sich nach getaner Arbeit in die Mittagssonne und genossen ein Gläschen.

