Orgelfestjahr 2024 in der Basilika Großes Theater musikalisch in Szene gesetzt

/ von Geertje Wallasch

Das Symphonische Blasorchester Niederrhein unter dem Dirigat Philipp Niersmans‘ Foto: gee

Schon drei Wochen vor der Veranstaltung war diese ausverkauft und die Menschen, die sich frühzeitig um ein Ticket bemüht hatten, wurden belohnt mit einem umfassenden, guten Programm.

Zweieinhalb Stunden mit Filmmusik und Ausschnitten aus Musicals, präsentiert von dem Symphonischen Blasorchester Niederrhein unter der Leitung von Philipp Niersmans und Elmar Lehnen an der Orgel, begeisterten die Menschen in der Basilika, die das dritte Mal an diesem Tag voll besetzt war.

Darüber freute sich Domkapitular Stefan Dördelmann: „Sie können sich nicht vorstellen, wieviel Freude ein Pastor hat, wenn zum dritten Mal die Basilika voll ist.“ Das Pontifikalamt mit dem Weihbischof Stefan Zekorn, die Pilgermesse der Wallfahrt der Oldtimer-Trecker und nun diese musikalische Zeit, die in eine ganz andere Welt führen wolle, seien heute etwas ganz Besonderes, führte der Wallfahrtsrektor bei seiner Begrüßung der Gäste anlässlich des Konzerts weiter aus.

Was dann in der Basilika zu hören war, führte die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Filmwelt von „Star Wars“ und „Interstellar“, zu Musicals, „Das Phantom der Oper“, „Elisabeth“, und als Zugabe zum Lied „Sei bereit“ aus „Tanz der V…