Großes Pilgerprojekt

Von Weilheim im Pfaffenwinkel zum Marienwallfahrtsort Kevelaer am Niederrhein, dem Geburtsort der 2. Vorsitzenden Gabriele Hoss-Reinhard, geht es pilgernd mit dem Kneipp-Verein Weilheim-Pfaffenwinkel in den nächsten drei bis vier Jahren als neues Pilgerprojekt. „An die 1000 Kilometer werden es schon werden, immer in sieben bis zehn Tagesetappen, je nachdem welche Sehenswürdigkeiten unterwegs angelaufen werden“, erklärt die ehemalige Kevelaererin, die schon seit über 40 Jahren in Bayern lebt. Ein „Herzensprojekt“ sei diese Pilgerreise, hatte die zertifizierte Pilgerbegleiterin 2016 im Kevelaerer Blatt zu ihren Plänen gesagt – nun hat sie das Vorhaben von damlas tatsächlich in Angriff genommen.

Das anspruchsvolle Pilgerprojekt startete am 15. April 2024 mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Weilheim in St. Pölten mit dem Pilgersegen von Pfarrer Manfred Mayr. Leider erwischte die Gruppe ausgerechnet die kalte, schnee- und regenreichste Woche des Frühlings, was der Begeisterung und Fröhlichkeit dennoch keinen Abbruch tat.

„Über Wessobrunn führte uns der Weg quer durch den Sachsenrieder Forst nach Osterzell, weiter durch Stöttwang mit seiner Rokokokirche nach Kaufbeuren, wo wir liebevoll im Crescentia-Kloster beherbergt wurden, und abschließend auf dem Crescentiaweg nach Ottobeuren. Dort rundeten eine Klosterbesichtigung und der Besuch des Abteimuseums die Pilgerwanderung ab“, berichtet Hoss-Reinhard.

Vom 24. Juni bis zum 30. Juni 2024 werde das Projekt nun fortgesetzt: „Der Weg führt uns dann über Memmingen, Kloster Buxheim, Rot a. d. Rot, Ochsenhausen, Biberach und Bad Buchau nach Riedlingen a. d. Donau. Es sind noch wenige Plätze frei.“

Interessierte melden sich bitte bei Gabriele Hoss-Reinhard (2. Vorsitzende) unter 0881/61446 oder per Mail an den Kneipp-Verein Weilheim-Pfaffenwinkel.