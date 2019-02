Großes Kino für kleine und große Leute

Außnahmsweise mal an einem Abend öffnete sich die Tür vom Evangelischen Jona-Kindergarten. Diesmal blieben die Jungen und Mädchen nicht alleine. Vielmehr stand ein Kinoabend für Vater und Kind auf dem Programm.

Bepackt mit bequemen Kissen und Decken für die Gemütlichkeit beim Sitzen in der Turnhalle, die zum Kino verwandelt wurde, kamen viele Jungen und Mädchen in Begleitung ihrer Väter in den Kindergarten.

Wie im richtigen Kino gab es für alle wahlweise Popcorn, Gummibärchen oder Chips. Für Getränke war auch gesorgt. Apfelschorle und Wasser löschten den Durst. Bevor man zur Filmvorstellung eingelassen wurde, zeigten die Kinogäste ihre Eintrittskarte, damit diese entwertet werden konnte, wie es im richtigen Kino gemacht wird.

Als alle einen gemütlichen Platz gefunden haben, ging die Vorstellung los und es wurde ganz schön spannend mit dem „Grüffello“, der „Räuber Ratte“ und „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“.

In den kleinen Pausen zwischen den Filmen war es möglich, nochmals etwas zu trinken und noch etwas Nachschub zum Naschen zu holen.

Alles in allem war es ein sehr spannender und fröhlicher Kinoabend für Vater und Kind.