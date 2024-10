Großes Jugendturnier in Kevelaer

Die dritte Runde des „Schnellschach-Grand Prix“ der Schachjugend Linker Niederrhein fand am 28. September in Kevelaer statt. Fast 60 Jugendliche kämpften in drei Klassen um Titel und Pokale, gespielt wurden sieben Runden nach Schweizer System im Schnellschach-Modus, bei dem jedem Spieler 20 Minuten pro Partie zur Verfügung stehen.

In der kombinierten U16/U18 ging für den SC Kevelaer Neuzugang Matteo Derks an den Start. Mit den vorderen Plätzen hatte er nichts zu tun, konnte aber wertvolle Turniererfahrung sammeln.

In der U14 belegten die Kevelaerer Spieler Max Lippert und Simon Falkenhagen mit je vier Punkten gute Mittelfeldplätze, Korbinian Pichler und Heidi Jansen mußten hingegen noch Lehrgeld zahlen und landeten weiter hinten in der Tabelle.

Kevelaerer Spieler des Tages war aber der erst 9-jährige Oscar Balser, der in einem Feld von 27 Spielerinnen und Spielern das Turnier der U12 mit ganz knappem Vorsprung gewinnen konnte – Glückwunsch an das Nachwuchstalent. Karolina Boichuk und Johannes Pichler holten gute Mittelfeldplätze, Lion Sredojević und Celal Ayhan mussten sich mit Platzierungen weiter hinten zufrieden geben.

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern war es aber ein großer Spaß, einmal in richtiger Turnierathmosphäre spielen zu können. Im Herbst geht es weiter mit der Bezirkseinzelmeisterschaft, die traditionell an einem Wochenende in Kranenburg-Nütterden stattfindet.

Zur Vorbereitung werden die Kevelaerer Jugendlichen natürlich an jedem Freitag fleißig trainieren, Interessierte sind bei den Trainingsstunden jederzeit willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.schachclub-kevelaer.de.