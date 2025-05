Großes Jubiläumsturnier

Die Besucherinnen und Besucher können sich beim großen Jubiläumsturnier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, auf der schönen Reitsportanlage des Sportstall Scholten in Kevelaer-Schravelen, auf schöne, sportliche Wettkämpfe freuen. In vielen Arbeitsstunden in den letzten Wochen haben die Vereinsmitglieder die Reitsportanlage für dieses Turnier vorbereitet.

Die Springprüfungen finden auf dem großen Springplatz statt und die Dressurreiter werden die Wettkämpfe in der großen Reithalle bestreiten.

Freitag

Aufgrund hoher Nennungszahlen beginnt bereits am Freitag um 14 Uhr das große Jubiläumsreitturnier mit den ersten Dressurprüfungen.

Samstag

Am Samstag beginnen die Wettbewerbe schon früh am Morgen. Auf dem Springplatz dürfen sich die Zuschauer über verschiedene Wettbewerbe in den Klassen A* und A**, einer Zwei-Phasen -Springprüfung der Klasse L, sowie einer Springprüfung Kl. M* und dem Highlight, einer Punktespringprüfung der Klasse M** mit einer Höhe von 135 cm, freuen.

In Dressurprüfungen und Dressurreiter-Dressurpferdeprüfungen der unterschiedlichsten Leistungsklassen von A über L und M** werden die Reiter und Pferde den Richtern und Zuschauern ihr Können vorstellen. Das Highlight wird die Amateur-Dressurreiterprüfung der schweren Klasse S*- Kandare sein.

Sonntag

Am Sonntag geht es mit vielen Dressurprüfungen in der Halle weiter. Auch die Prüfungen für die kleinen Nachwuchsreiter im Führzügelwettbewerb und den Reitwettbewerben Schritt-Trab und Schritt-Trab-Galopp werden den Besucherinnen und Besuchern sicher gefallen.

Auf dem großen Springplatz messen sich die Reiter in diversen Prüfungen von der Leistungsklasse E über Clear-Round-Springprüfung der Klasse L sowie Stilspringprüfungen der Klasse M* bis zur Springprüfung M**.

Preise können bei einer großen Verlosung von allen Anwesenden gewonnen werden. Für das leibliche Wohl der Reiterinnen und Reiter, Zuschauerinnen und Zuschauer und der vielen Helferinnen und Helfer steht an den verschiedenen Versorgungsständen ein großes Angebot zur Verfügung. Auch an das Wohl der Pferde wird mit Leckereien wie Möhren und Äpfeln gedacht.

Der Veranstalter sagt: „Freuen Sie sich auf tolle Wettbewerbe im Reitsport, veranstaltet von der Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer, und seien Sie ‚herzlich willkommen‘ auf dem schönen Gelände des Sportstalls Scholten in Kevelaer – Schravelen.“