Zahlreiche an den Zaun gelehnte Fahrräder und vollbesetzte Parkplätze waren schon ein Hinweis auf den großen Andrang, den die Kunstausstellung auf dem Gelände der Bildhauerin Judith Schelbergen am Hungerwolfsweg haben würde. „Das ist sonst immer am Sonntag so – das ist der Hammer“, formulierte die überraschte Gastgeberin ihre Freude über die große Resonanz der Besucher schon am ersten Tag. „Es war supergut – die haben uns fast überlaufen“, lautete ihre Bilanz am Ende des Wochenendes.