Die St.-Hubertus-Grundschule feiert ihren 50. Geburtstag. Seit einem halben Jahrhundert schon gehen hier Grundschüler von der ersten bis zur vierten Klasse zur Schule, erleben hier ihren ersten Schultag, ebnen hier ihren Lebensweg. „Und diesen Geburtstag wollen wir mit den heutigen und ehemaligen Schülern gerne und ausgiebig feiern“, erklären Schulleiterin Helga Dückers-Janßen und Konrektorin Anke Batke.

Festakt am 2. November

Die Vorbereitungen zum am 2. November stattfindenden Geburtstagsfest laufen schon. „Eigentlich feiern wir ja jedes Jahr, immer am Hubertustag (3. November, Anm. d. Red.), mit Jagdbläserchor und einem Gottesdienst in der Basilika den Geburtstag der Grundschule“, berichtet die Konrektorin. So soll es natürlich – oder erst recht – in diesem Jahr sein. Zusätzlich soll das Jubiläumsjahr mit einem Festakt und verschiedenen Aktionen rund um die Schule gestaltet werden. „Dazu veranstalten wir eine Projektwoche, die am Jubiläumstag zur Präsentation kommt“, verrät die Schulleiterin.

Ein Motto hat sich da…

