Großer Kampf vor heimischer Kulisse

Die Volleyballer vom KSV durften zuletzt beide zu Hause in der Zweifachhalle des Schulzentrums Hüls antreten. Den Auftakt hatten dabei die Verbandsligaherren.

Im ersten Spiel des Jahres war der Verberger TV zu Gast beim Kevelaerer SV. Es war gleichzeitig das letzte Spiel der Hinrunde. Die Partie KSV – Verberger TV endete 2:3 (19:25 21:25 25:21 27:25 12:15).

Dabei zeigte der Tabellenzweite aus Krefeld von Beginn an seine Dominanz und ließ dem KSV kaum Zeit zum Luftholen. Schnell stand es 2:7 gegen den KSV. Trainerin Heike Thyssen brachte mit Marcel Thyssen und Sebastian Derrix zwei Spieler, die aus beruflichen Gründen wenig Training in den Beinen hatten.

Das Kevelaerer Spiel stabilisierte sich ein wenig, aber der VTV ließ nichts anbrennen und holte sich Satz 1 mit 25:19. Satz 2 begann gut für die Kevelaerer Männer, aber mit viel Routine und wenigen Eigenfehlern, holte sich auch diesen Satz der VTV.

Wer die Kevelaerer Mannschaft kennt, weiß aber um ihre Kampfeskraft. Der KSV hielt nun konsequent dagegen und konnte endlich auch im Block deutliche Akzente setzen.

Verberg wirkte verunsichert. Robin Broeckmann, Mirko Novak und Sebastian Derrix nutzen anderseits ihre Chancen im Angriff und setzten Verberg unter Druck. Lohn war der Satzgewinn mit 25:21.

Jetzt war es ein Spiel auf Augenhöhe. Verberg war sich des kämpferischen Leistungsvermögen der Kevelaerer bewusst. Hatte man es beim 3:2 Erfolg gegen Moers schon beobachten können. Aber die Verberger besannen sich wieder ihrer Qualitäten.

Druckvolle Angaben und sichere Annahmen machten es dem KSV nicht leicht. Der KSV war aber nun besondere am Netz sehr präsent. Alessandro Nobbers konnte jetzt seine Blockqualitäten zeigen. In diesem heiß umkämpften Satz behielt zu guter Letzt der KSV mit 27:25 die Oberhand.

Heike Thyssen war mit diesem unerwarteten Punktgewinn schon sehr zufrieden, aber die Spieler wollten mehr. Im Tie-Break waren es nur Kleinigkeiten, welche dann den Ausschlag zu Gunsten von Verberg gaben.

So steht nach der Niederlage immerhin ein Punkt auf der Habenseite des KSV, was den aktuellen Tabellenplatz 6 bedeutet. Die Spieler bedankten sich anschließend noch bei den zahlreichen Zuschauern für die lautstarke Unterstützung.

Für den Kevelaerer SV spielten: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Holtappels, Janßen, Kannenberg, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen und Verhoeven.

Weiter ging es tags darauf mit dem KSV II. Die Zweitvertretung der Kevelaerer Volleyballer musste gegen den Tabellennachbarn vom DJK Tusa 06 Düsseldorf II antreten.

Es wurde ein sehr abwechslungsreiches Spiel über die volle Distanz von fünf Sätzen mit dem besseren Ende für die Hausherren: 3:2 (20:25 25:14 18:25 25:19 15:6).

Bemerkenswert war jedoch die Tatsache, dass jeder Satz für sich eigentlich eine klare Angelegenheit für die jeweils siegreiche Mannschaft war.

Trainerin Heike Thyssen wechselte allerdings auch häufig, was den Spielfluss manchmal unterbrach. Aber entgegen den letzten Spielen ließ das Team um Spielführer Janik Janßen die Köpfe nicht hängen.

So steht am Ende ein verdienter Erfolg. Der KSV II wechselt damit in der Tabelle die Plätze und ist nun auf dem 5. Tabellenplatz.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Chumber, Eyll, Hünnekes, Janßen, Kannenberg, Keuler, Nickrandt, Ophey, Peters, Pytlikund Reuters.

Am Wochenende ist zumindest die erste Mannschaft wieder am heimischen Netz im Einsatz.

Am Samstag, 26. Januar, um 15 Uhr, wird die SG FSD/ Rumeln erwartet. Im ersten Rückspiel der Saison hat der KSV mit dieser Mannschaft noch eine Rechnung offen. Ging das erste Spiel doch mit 3:1 an die SG.

Die 2. Mannschaft tritt in einem vorgezogenem Spiel schon am Donnerstag, 24. Januar, in eigener Halle gegen den SV Bedburg-Hau II an.