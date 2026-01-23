Großer Kampf, große Moral und ein verdienter Heimsieg

In der Regionalliga West setzte sich der Kevelaerer SV am Wochenende in einem hochklassigen und spannenden Spiel mit 3:2 gegen die Rhein-Sieg Volleys / Mondorf II durch. Dabei waren die Vorzeichen klar. Kevelaer ging als Tabellensechster ins Spiel, während die Gäste als Dritter der Liga anreisten. Doch von Respekt war auf dem Feld wenig zu sehen – stattdessen entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie auf Augenhöhe.

Der erste Satz war direkt hart umkämpft. Kevelaer lag nahezu durchgehend knapp zurück, ließ sich jedoch nicht abschütteln und kämpfte sich Punkt für Punkt heran. In der Crunchtime behielten die Gastgeber die Nerven und entschieden den Satz mit 26:24 für sich. Ein ähnliches Bild zeigte sich im zweiten Durchgang: Erneut war das Spiel ausgeglichen, erneut lagen die Rhein-Sieg Volleys leicht vorne. Doch Kevelaer blieb dran, zeigte großen Willen und setzte sich nach Verlängerung mit 30:28 durch. Damit war der erste Tabellenpunkt bereits gesichert.

In den Sätzen drei und vier ließ der KSV dann jedoch etwas nach. Zwar blieb es weiterhin eng, doch einige zusätzliche Eigenfehler gaben den Gästen den entscheidenden Vorteil. Mit 23:25 und 22:25 gingen beide Sätze an Rhein-Sieg, sodass der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort zeigte Kevelaer nochmals eindrucksvoll, was in der Mannschaft steckt. Angetrieben von der heimischen Kulisse kämpfte das Team um jeden Ball, setzte die Gäste mit starkem Aufschlagdruck unter Druck und belohnte sich mit einer beeindruckenden Leistung. Der Tiebreak ging deutlich mit 15:6 an den KSV – der umjubelte Heimsieg war perfekt.

Insgesamt überzeugte Kevelaer mit einer rundum starken Teamleistung: stabile Annahme und Abwehr, cleveren Lösungen im Angriff, sowie konstanter Aufschlagdruck waren die Schlüssel zum Erfolg. Weiter geht es für den Kevelaerer SV am kommenden Samstag, den 24.01., auswärts um 19 Uhr beim Meckenheimer SV. Für den KSV spielten: R. Thyssen, M. Thyssen, Tönnißen, Adam, Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Nobbers und Trataris.

Die zweite Mannschaft des KSV hat im Spiel gegen den VC Essen-Borbeck sicher drei Punkte nach Hause geholt. Das von Vertretungs-Coach Eike Koop geführte Team startete gleich schon furios in den ersten Satz: Sichere Aufschläge von Sebastian Derrix und eine aufmerksame Feldabwehr führten rasch zu einem Spielstand von 7:0 für den KSV. Durch gezielte Angriffe und konzentriertes Spiel konnten die Kevelaerer diese Führung weiter ausbauen und mit 25:14 den Satz ungefährdet für sich entscheiden.

Der zweite Satz startete ähnlich, wenn auch weniger dominant. Auch mit personellen Veränderungen auf den Positionen Zuspiel und Mitte war der KSV die klar bessere Mannschaft und gab die früh erspielte Führung nicht mehr aus der Hand. Besonders Außenangreifer Sebastian Derrix überzeugte durch viele direkte Angriffspunkte.

Im darauffolgenden Satz konnten die Kevelaerer jedoch nur teilweise an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Zwar konnte der KSV über lange Zeit eine knappe Führung halten, doch einfache Eigenfehler und Unkonzentriertheiten hielten die Essener im Spiel und führten schließlich dazu, dass der dritte Satz trotz Führung von 22:16 für den KSV noch mit 25:27 an den VC Essen-Borbeck ging. Dieses Ergebnis und die entsprechende Ansage in der Satzpause wirkten wie ein Weckruf auf die Kevelaerer Mannschaft. Mit der Aufstellung aus dem ersten Satz und einer Aufschlagserie durch Zuspieler Robin Verhoeven ging der KSV schnell mit 5:0 in Führung, welche durch konsequente Abwehrarbeit und kraftvolle Angriffe noch weiter ausgebaut werden konnte. So entschied der KSV den vierten Satz sicher mit 25:18 für sich.

Damit steht der KSV II nach dem dritten Spieltag der Rückrunde auf dem dritten Tabellenplatz in der Landesliga und kann noch hoffen, den zweiten Platz und damit den Einzug in die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Es spielten: Foydl Broeckmann, Janßen, Derrix, Verhoeven, Kannenberg, Bückers, Eyll, Müller, Thönnes und Bergers. Betreut wurde die Mannschaft von Eike Koop.

Bei der dritten Mannschaft lief im Spiel gegen die SG Kempen-Anrath nicht gut. Im ersten Satz fand man nicht ins Spiel und lag schnell mit 2:6 und 7:19 zurück. Auch Auszeiten zu diesen Spielständen zeigten keine Wirkung und mit 13:25 gind Satz eins verloren.

Im zweiten Satz stabilisierten sich die Leistungen zwar, aber die Spielgemeinschaft war immer ein paar Punkte voraus. So ging auch Satz zwei mit 25:17 an Kempen-Anrath.

Im dritten Satz wurden die Bemühungen aber endlich belohnt. Mit einer guten kämpferischen Leistung konnte der Satz mit 25:20 verdient gewonnen werden. Im vierten Satz waren die Mannschaften dann auf Augenhöhe. Zu Beginn des Satzes konnte der KSV III aber erstmal auf 7:1 davonziehen. Kempen-Anrath drehte, nach einer Auszeit, aber das Spiel und zwang den KSV, beim Stand von 7:10 , seinerseits zu einer ersten Auszeit. Das Spiel war nun sehr eng. Leider verhinderten Eigenfehler bei den Aufschlägen und fehlende Abstimmung untereinander einen weiteren Satzerfolg. Kempen-Anrath konnte den Satz mit 25:22 und damit das Spiel mit 3:1 gewinnen.

Die 3. Mannschaft lief mit folgenden Spielern auf: Holl, Saers, Lapschies, Mainik, Lemken, Goese, Jahn, Prast, Borrenbergs, Lensing und Hiep.

Die Damen des Kevelaerer SV spielten den F.C. Rot-Weiss Moers. Beide Mannschaften starteten ehrgeizig in den ersten Satz. Bis Mitte des ersten Satzes ist es noch ausgeglichen, aber dann übernahmen die Kevelaererinnen die Führung. Starke Angriffe, unter anderem durch Mariam Kurshhalidze ließen den KSV davonziehen. Der erste Satz ging mit 25:15 an den Kevelaerer SV. Im zweiten Satz begannen die Kevelaererinnen mit leichten Fehlern. Eine Auszeit beim Stand von 3:6 beruhigte das Kevelaerer Spiel aber wieder. Mitte des Satzes punktete Mila Ermers mit einen starken Aufschlagserie. Auch dieser Satz ging mit 25:20 an den Kevelaerer SV.

Zu Beginn des dritten Satzes hatten die Kevelaererinnen Probleme in der Annahme. Moers ging mit 6:1 in Führung. Doch Isabelle Boßer konnte das Ruder durch eine starke Aufschlagserie rumreißen. Anschließend blieb es eng, aber im letzten Satzdrittel konnte sich der KSV dann doch absetzen. Hannah Prüßing-Ordoñez trug mit einer schönen Blockaktion ebenfalls dazu bei, dass der Satz mit 25:19 gewonnen wurde.

Somit wurde auch dieses Spiel mit 3:0 gewonnen und die KSV-Damen bleiben weiterhin ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Es spielten: Backes, Platen-Moreno, Mosig, Boßer, Kurshhalidze, Ermers, Prüßing-Ordoñez, Keurhorst, Vennhoff.