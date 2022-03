Kai Hermsen von der Landjugend ist neuer Festkettenträger Großer Jubel beim Wettener Heimatabend

Die Freude stand dem neuen Festkettenträger Kai Hermsen von der KLJB Wetten ins Gesicht geschrieben. Foto: FG

Kai Hermsen wollte es minutenlang gar nicht glauben, bis er dank des sanften Drucks von Thomas Krahnen doch ans Mikro ging. Soeben war der junge Wettener beim Heimatabend der Geselligen Vereine unter dem Jubel der über 150 Gäst*innen als Festkettenträger proklamiert worden – und nicht nur das sorgte für reichlich (Freuden-)Tränen.

Keine Frage, in Wetten herrscht wieder Leben. Und wie. Als hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben, oder vielleicht auch gerade weil sie zwei Jahre lang kein Vereinsleben möglich machte, war der Wettener Knoasesaal richtig voll und das Maß aller kommenden Events im Dorf. Wetten wollte endlich wieder sich selbst feiern!

Natürlich hatte die Pandemie den ersten Festhöhepunkt der Wettense „Knoase“, so ihr überlieferter Spitzname, nicht außer Acht gelassen, und allen voran die Präsidentin der Geselligen Vereine, Orla Feeny, in die heimische Quarantäne verbannt. Aber weil heutzutage auch die Dörfer technisch meist auf der Höhe der Zeit sind, konnte die Präsidentin nach einem schwungvollen Auftakt durch den Musikverein „Eintracht“ Wetten dank Videoschalte in den Saal grüßen.

So nah und doch so fern

„Corona ist doof, aber fühlt euch von Herzen gedrückt“, schloss Feeny ihre Freund*innen aus ihrem nur einen Katzensprung entfernten Domizil in ihre virtuellen Arme. Und wie schon bei der Jahreshauptversammlung der Geselligen Vereine vor 14 Tagen entließ sie die Anwesenden wieder mit einem Spruch ihres offensichtlichen Lieblingsautors Mark Twain in den Abend: „Das Geheim…