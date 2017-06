Großer Erfolg fürs Einradteam

Da strahlen Sarah Adamaschek, Julia Kühnast, Paula Wilbers und Markus Achten. Die 4er Einradmannschaft Schüler offen des RSV Falke Kervenheim-Kevelaer, qualifizierte sich bei der Landesmeisterschaft für die Deutschen Schülermeisterschaften. Acht Startplätze wurden in dieser Disziplin vergeben und die vier Sportler freuten sich, dass sie es geschafft haben, zu diesen acht 4er Einradmannschaften zu gehören. Trainerin Angelika Achten gab vor: „Unser Ziel ist es, nicht Letzter zu werden“. Das Quartett fuhr sein Programm mit den Übungen durch und nach fünf Minuten Fahrzeit, hatten ese eine ausgefahrenen Punktzahl von 48,40 Punkten. Nach den Falken kamen noch fünf weitere Mannschaften, die ihre Kür präsentierten. Nachdem die letzte Mannschaft aus Mörfelden an den Start ging, stand fest Julia, Sarah, Paula und Markus hatten den 5. Platz belegt und durften sogar an der Siegerehrung teilnehmen. Bei den Deutschen Schülermeisterschaften werden nur die ersten sechs Plätze zur Siegerehrung aufgerufen. Die Falken freuten sich so über den fünften Platz, dass es nicht ärgerlich war, das ihnen nur knappe 0,6 Punkten zum vierten Platz fehlten.