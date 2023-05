Großer Andrang beim Trödelmarkt

Am Muttertag konnte bei strahlendem Sonnenschein nach Herzenslust getrödelt werden. Denn am Wochenende verwandelte sich der Parkplatz des Kevelaerer Hallenbades wieder in den großen Trödelmarkt des Bädervereins. An 150 Ständen boten private Händlerinnen und Händler ihre gesammelten Schätzchen an: Von A wie Aschenbecher bis Z wie Zinnschale war für alle etwas dabei, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen.

Die Besucherinnen und Besucher nutzten den Anlass für einen kleinen Sonntagsausflug und kamen in Scharen. Das freute natürlich die Händlerinnen und Händler. „Es läuft sehr gut“, war daher an vielen Ständen zu hören. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz“, freute sich auch Aida Krpic aus Kamp-Lintfort über den großen Andrang und die guten Geschäfte an ihrem Stand. Für zehn Euro wechselten zwei glitzernde Tischleuchten in Nullkommanichts die Besitzerin. Was der eine aussortiert, kann für jemand anderen schließlich ein wahrer Schatz sein.