Große Vielfalt und grenzenlose Unterhaltung

Die Kultursaison 2025/2026 in Kevelaer steht ganz im Zeichen von Vielfalt, Kreativität und unvergesslichen Erlebnissen. „Das neue, abwechslungsreiche Kulturprogramm bietet für jedes Alter und jede Vorliebe etwas Passendes an und das in einer Atmosphäre, die zum Staunen und Genießen einlädt“, sagt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur.

Theater

Den Auftakt der Theaterreihe macht am Dienstag, 30. September 2025, der Kriminal-Klassiker „Tod auf dem Nil“ von Agatha Christie. Auf einem prächtigen Nil-Dampfer entfaltet sich eine Geschichte von Eifersucht, Mord und Geheimnissen. Ein packender Krimi, der die Nerven der Zuschauer auf die Probe stellt.

Weiter geht es am Mittwoch, 29. Oktober 2025, mit dem Stück „Eingeschlossene Gesellschaft“. Hier dreht sich alles um den verzweifelten Kampf eines Vaters für das Abitur seines Sohnes. Was als harmloser Besuch im Lehrerzimmer beginnt, eskaliert als ein gut gemeinter Racheakt von Fabians Vater, der in einem absurden und witzigen Drama endet.

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, wird es philosophisch. Im Theaterstück „Unsere Welt neu denken – eine Einladung“ wird das Publikum dazu eingeladen, sich mit auf die Reise durch Vergangenheit und Zukunft zu begeben. In einem fiktiven Labor, in dem vier Wissenschaftler die Menschheit durch den Blick auf den Urknall und weitreichende Zukunftsfragen analysieren, wird das Publikum aktiv in die Diskussion über eine lebenswerte Zukunft eingebunden. Die Zuschauer entscheiden, welche Themen und Perspektiven zur Rettung unserer Welt genauer unter die Lupe genommen werden.

Am Mittwoch, 4. März 2026, erwartet die Besucher eine Inklusions-Komödie, die nicht nur mit Humor, sondern auch mit einer wichtigen Botschaft überrascht. Das Stück „Die Goldfische“ nach dem gleichnamigen Kinofilm erzählt die Geschichte des Bankers Oliver, der nach einem Unfall eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen trifft und mit ihnen in eine abenteuerliche und unerwartet charmante Geschichte von Kriminalität und Freundschaft verwickelt wird.

Zum Abschluss der Saison erwartet die Zuschauer am Donnerstag, 23. April 2026, die scharfzüngige Gesellschaftskomödie „Der Vorname“. Hier geht es um eine hitzige Diskussion über die Namenswahl eines Kindes, die bei einem scheinbar harmlosen Familientreffen eskaliert. In einem spannungsgeladenen Wortgefecht treffen erhebliche Eitelkeiten aufeinander.

Alle Theaterstücke beginnen jeweils um 20 Uhr und finden im Konzert- und Bühnenhaus statt.

Puppenspiel 18+

Am Freitag, 26. September 2025, startet die Reihe „Puppenspiel 18+“ mit dem Stück „Deutschland. Ein Wintermärchen“. In diesem einzigartigen Puppenspiel berichtet der Dichter Heinrich Heine von seiner Reise von Paris nach Hamburg im Jahr 1844 und verdichtet die Erlebnisse und Orte zu scharfzüngigen Versen. Mit seiner scharfsinnigen Analyse der gesellschaftlichen Missstände der Zeit vermittelt das Stück die Aktualität von Heines Worten und lässt den Zuschauer auf eine historische Zeitreise gehen, die auch 180 Jahre später noch erstaunt.

Das Puppenspiel „Nix Perfekt“ lädt am Freitag, 21. November 2025, ins Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte ein. Hier steht der Optimierungswahn der Gesellschaft im Mittelpunkt. In einer humorvollen und satirischen Inszenierung wird die Frage aufgeworfen, wie wir mit dem Unvollkommenen umgehen. Puppen nehmen uns mit auf eine Reise, in der der Witz und die Ironie eine Gesellschaft reflektieren, die ständig nach der Perfektion strebt.

Am Freitag, 13. März 2026, wird das faszinierende Stück „Handlungen“ präsentiert, das in 31 kurzen, humorvollen Szenen mit nur vier Händen gespielt wird. In einer Mischung aus skurrilen, komischen und sinnlichen Darbietungen entfaltet sich ein Kaleidoskop menschlicher Wünsche und Widersprüche. Die Zuschauer erwartet eine einzigartige, körperbetonte und fantasievolle Inszenierung.

Die Reihe „Puppenspiel 18+“ wird mit dem Stück „Schlimmes Ende“ am Freitag, 29. Mai 2026, beendet. In dieser skurrilen Geschichte begleitet das Publikum den elfjährigen Eddie Dickens, der sich in einer Welt voller verrückter Erwachsenen behaupten muss. Die absurde und humorvolle Erzählung über seine Reise zu seinem Großonkel Jack und dessen noch verrückterer Frau Maud bietet einen unterhaltsamen und ungewöhnlichen Einblick in ein chaotisches Universum.

Alle Stücke der Reihe „Puppenspiel18+“ beginnen jeweils um 20 Uhr und finden im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte statt.

Für Kinder

Am Sonntag, 16. November 2025, um 15 Uhr beginnt die Saison für die kleinen Theaterfreunde mit „Pettersson zeltet“. Pettersson und sein Kater Findus wollen im Fjäll wandern, angeln und die Nacht im Zelt verbringen. Doch ihre Pläne werden schnell von den neugierigen Hühnern durcheinandergebracht, was zu allerlei lustigen und unerwarteten Abenteuern führt.

Mit Spannung geht es am Mittwoch, 17. Dezember 2025, jeweils um 9 Uhr und 11.30 Uhr mit dem Kindertheaterstück „Tiere im Hotel“ weiter. Der kleine Kaninchenpage Bellhop startet seinen ersten Arbeitstag im Hotel und muss sich gleich einer großen Herausforderung stellen. Ein brummiger Bär möchte seinen Winterschlaf halten, was die ganze Hotelsituation ordentlich durcheinanderwirbelt.

Wenn am 24. Dezember die Kinder schon voller Aufregung um den Weihnachtsbaum rennen, die Großeltern abgeholt werden wollen und die Gans im Backofen verbrennt, scheinen entspannte Weihnachten in weiter Ferne. Von 11 bis 13.30 Uhr sind daher alle Kinder in der Öffentlichen Begegnungsstätte zum Basteln und Spielen herzlich willkommen. Den Eltern eröffnet sich hierdurch die Möglichkeit, letzte Vorbereitungen vor dem Fest zu treffen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 22. Februar 2026, um 15 Uhr kommt das Abenteuer mit „Furzipups der Knatterdrache“ auf die Bühne. Der kleine Drache Furzipups hat ein großes Problem. Statt Feuer zu spucken, kommt immer nur ein Pups! Als die Drachenherde in den Urlaub fährt, bleibt er zurück und entdeckt, dass er ein einzigartiges Talent besitzt, das ihn zu etwas ganz Besonderem macht. Ein fantasievolles Abenteuer über Selbstfindung und Mut!

Am Mittwoch, 25. März 2026, um 10 Uhr gibt es ein spannendes Detektiv-Abenteuer mit „Die drei ??? Kids“. In „Der singende Geist“ entdecken die drei Detektive ein Rätsel rund um eine alte Standuhr und einen singenden Geist. Die Kinder können sich auf ein aufregendes Geheimnis freuen, das nur durch Scharfsinn und Teamarbeit gelöst werden kann.

In den Ferien bietet das KeveLama mit dem „KoBü-Flimmern“ unterhaltsame Abwechslung für Familien. Jeden Mittwoch in den Ferien wird um 10.30 Uhr ein spannender Film auf großer Leinwand gezeigt.

Weitere Events

Am Freitag, 22. August 2025, ab 21 Uhr präsentiert das Kevelaer Marketing gemeinsam mit der Volksbank an der Niers das Open-Air-Kino zum Abschluss der dreiwöchigen „Atempause“.

Bereits 2022 und 2023 hat das Event „Frau Höpker bittet zum Gesang“ im Konzert- und Bühnenhaus zahlreiche Gäste begeistert. Ob Schlager, Popsongs, Klassiker oder Rockhymnen – die Sängerin und Pianistin brachte ausgelassene und fröhliche Stimmung mit. Am Samstag, 31. Januar 2026, um 19 Uhr kommt sie erneut mit einem bunt gemischten Repertoire nach Kevelaer. Der Eintritt beträgt 22 Euro, und die Tickets sind ab dem 1. September 2025 im Vorverkauf erhältlich.

Für alle Jazz-Fans gibt es an ausgewählten Donnerstagen im Konzert- und Bühnenhaus ein Highlight der besonderen Art. Die „SCALA Jazz Band & Friends“ laden zu erstklassigen Musikabenden ein. Am 9. Oktober 2025, 13. November 2025 und 18. Dezember 2025 sowie im Jahr 2026 an den Terminen 29. Januar, 19. Februar und 12. März erwartet die Besucher eine entspannte Atmosphäre mit einer musikalischen Reise von Swing und Bebop über Latin bis hin zu modernem Blues und Pop-Jazz. Der Eintritt ist kostenfrei. Um Reservierung wird erbeten. Sie kann gerne bei dem Hausgastronomen Marc Moors per E-Mail an eventcatering@old-butchery.de oder telefonisch unter 0172 5388914 vorgenommen werden. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten für alle Theaterstücke, Aufführungen der Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind ab dem 1. Juli 2025 im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.

Auch das „KulturBüro NiederRhein“ ist an sieben Terminen in dieser Saison mit seinem Programm „Kabarett unter´m Dach“ zu Gast in Kevelaer. Tickets hierfür sind auf www.reservix.de, bei der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.