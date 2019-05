Große Runde im Hauptausschuss

Eine neue Sitzordnung probierte man am Dienstagabend erstmals im Haupt- und Finanzausschuss aus. Die Grünen hatten die „Große Runde“ angelegt – weil wir uns dann alle gegenseitig ins Gesicht sehen können“, sagte Ulrich Hünerbein-Ahlers. Bislang saß man in Reihen hintereinander mit Blick nach vorn – „und ich starrte immer auf die Hinterköpfe der anderen“, so der Grüne. Im Rat wird es eine solche Sitzordnung nicht geben – „dafür sind wir zu viele“, sagte Bürgermeister Dominik Pichler. Aber in den Ausschüssen wolle man mit der neuen Ordnung Erfahrungen sammeln, so Pichler. Er rief die Mitglieder aller Fraktionen auf, ihre Meinung dazu kundzutun.