Große Musical-Charity-Gala in Kevelaer

Nach der erfolgreichen Premiere von „Q-events“ mit Musicalstar Janneke Ivankova in Uedem dürfen sich Musikfreunde am Niederrhein auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Am 17. und 18. Oktober 2025, jeweils um 20 Uhr, findet im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Musical-Charity-Gala „A musical journey“ statt.

In Kooperation mit der Wallfahrtsstadt Kevelaer lädt „Q-events“ zu zwei Abenden voller Musik, Emotionen und gelebter Solidarität ein.

„Unser Ziel ist es, Kunst und Kultur für alle Menschen zugänglich und erlebbar zu machen, unabhängig von finanziellen Voraussetzungen. Mit dieser Gala setzen wir ein Zeichen für Inklusion, Solidarität und soziale Verantwortung,“ sagt Veranstalter Dirk van der Koelen von „Q-events“.

„Wir freuen uns, mit dieser Veranstaltung nicht nur ein zusätzliches kulturelles Highlight am Niederrhein zu bieten, sondern auch ein wichtiges Signal der Unterstützung für Kunst und Kultur zu setzen“, ergänzt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur beim Kevelaer Marketing.

Große Stars in Kevelaer

Die vier Topstars der deutschen Musicalszene Anna Thorèn, Christina Maria Brenner, Carl van Wegberg und Gerd Achilles stehen auf der Bühne und präsentieren ein hochkarätiges Programm. Alle vier waren bereits in Hauptrollen großer Originalproduktionen wie „Wicked“, „Mamma Mia“, „Les Misérables“, „Elisabeth“, „Tarzan“ oder „Tanz der Vampire“ zu erleben.

„Es ist eine große Ehre für uns, diese Topstars am Niederrhein präsentieren zu dürfen“, so der Veranstalter. Nach der Show sind die Künstlerinnen und Künstler noch für Fotos und Smalltalk vor Ort.

Soziales Engagement

Ein besonderes Augenmerk der Gala liegt auf sozialem Engagement. Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität erhalten die besten Plätze im Saal und persönliche Betreuung.

Darüber hinaus werden pro verkauftem Ticket 2 Euro an die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid Einig“ gespendet.

„Uns ist es wichtig, gerade lokale Organisationen zu unterstützen, die nicht im Rampenlicht stehen, aber unverzichtbare Arbeit leisten“, so Dirk van der Koelen.

Die Bürgerstiftung „Seid Einig“ engagiert sich seit 2008 für Kinder und Jugendliche, die aufgrund familiärer oder finanzieller Umstände benachteiligt sind, und ermöglicht ihnen den Zugang zum gesellschaftlichen Leben in Kevelaer und den Ortschaften.

Zusätzlich besteht eine Kooperation mit dem Tiergarten Kleve. Mit jedem Gala-Ticket erhalten Besuchende 15 Prozent Ermäßigung im Tiergarten und unterstützen zugleich den Aufbau des neuen Artenschutzzentrums Südamerika.

Kulinarische Begleitung

Als besondere Ergänzung zum Musicalerlebnis wird ein exklusives Dinner-Zusatzticket ab 18 Uhr angeboten. Gäste haben die Möglichkeit, den Abend mit einem 2-Gang-Menü im stilvollen Foyer des Bühnenhauses zu beginnen.

Das kulinarische Angebot schafft den passenden Rahmen, um sich vor der Vorstellung auf den besonderen Musicalabend einzustimmen. Das Dinner-Zusatzticket ist ausschließlich in Kombination mit einem gültigen Veranstaltungsticket zum Preis von 27,50 Euro buchbar. Getränke sind nicht im Preis enthalten.

Eintrittskarten sichern

Eintrittskarten sind ab 29,50 Euro (inkl. 2 Euro Spende) im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, an der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.