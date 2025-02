Große Kappensitzung des VFR

Das Konzert- und Bühnenhaus ist auch in diesem Jahr zur 5. Jahreszeit wieder in den festen Händen des VFR Gold-Blau Kevelaer e. V.. Gestartet wurde am Freitag, 21. Februar 2025, mit dem bunten Nachmittag für Jung und Alt. Eine Art Generalprobe für die große Kappensitzung, die am Samstagabend folgte.

Vor ausverkauftem Bühnenhaus zog der Vorstand zusammen mit den Tanzgruppen pünktlich um 19.11 Uhr ein. Die Begrüßung übernahm die Präsidentin Elke Tebartz. Diese freute sich über den vollen Saal. „Es sieht ganz toll aus. Ihr seht alle so bunt aus!“, so Tebartz. Schnell gibt sie jedoch an den Sitzungspräsidenten Willi Holtappels ab. „Willi hat sich doch nochmal breitschlagen lassen“, scherzt Tebartz.

Holtappels nutzte die Chance, sich gleich am Anfang bei all den Unterstützern des Vereins zu bedanken. Denn, so weiß er, gäbe es ohne sie den Karneval in dieser Form gar nicht. Für den Abend wünschte sich der Sitzungspräsident: „Dass wir den Alltag für ein paar Stunden vergessen können.“

Den Anfang machten die Zweitkleinsten des Vereins, die „VFR-Goldsterne“. Mit ihrem Tanz zeigten sie, dass sie den Großen in nichts nachstehen. Ob Spagat oder Hebefigur, die Mädchen konnten mit allem glänzen. Mit ihnen auf der Bühne auch Prinz Julius und Prinzessin Lana. Beide waren für zwei Jahre im Amt und hatten auf der Kappensitzung ihren letzten Auftritt, bevor sie bei der Kindersitzung am Sonntag ihr Amt an ihren Pagen Maurice und ihre Pagin Jana weitergaben.

Abschied für Prinz und Prinzessin

In ihrer Abschiedsrede bedankten die beiden sich für die schöne Zeit im Amt. Trotz Versprecher legten die beiden eine souveräne Rede ab und verabschiedeten sich ganz im närrischen Stil mit: „Kevelaer Helau, wir sind leider raus.“

Doch das nicht, ohne noch einmal ihre Tanzkünste zu präsentieren. Mit viel Spaß und Talent heizten die beiden dem Publikum ein. Page Maurice und Pagin Jana stießen zum Tanz dazu und übernahmen schließlich auch. Ein Symbol für ihre Übernahme als Prinz und Prinzessin für den Rest der Session.

Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder Sitzungsorden, auf ihnen zu sehen das diesjährige Motto „Fastelovend fiere – nit prakesiere“. Der Orden ging unter anderem an den Festkettenträger Christian Schick und seinen Adjutanten Heinz Litjens vom KSV.

Dann kam es zu einem Problem für Sitzungspräsident Holtappels. Ein Büttenredner hatte krankheitsbedingt abgesagt und nun müsse man spontan für Ersatz sorgen. Jemand aus dem Publikum sollte aushelfen. Notfalls sollte der Freiwillige oder die Freiwillige auch mit Gewalt gefunden werden. Und so kam es auch, als die Klofrau (Helmut Baers) von zwei Vorstandsmitgliedern auf die Bühne geschleppt wurde. Mit viel Witz erzählte sie von ihrem Alltag und sorgte immer wieder für Gelächter unter den Jeckinnen und Jecken. Auch einen wichtigen Tipp für die Bundestagswahl hatte die Klofrau im Gepäck: „Wer noch nicht weiß, was er wählen soll, macht es wie ich und spült das Braune immer runter.“

Mit Sprüngen und Spagat beeindruckte als nächstes die Teeniegarde des VFR. Holtappels bedankte sich bei den Tänzerinnen, aber auch bei ihren Eltern, die das Hobby ihrer Töchter erst möglich machen.

Dann wurde es mit den „Swingenden Doppelzentnern“ musikalisch im Saal. „So ein Publikum haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das gleich für uns steht“, freute sich Franz Baumanns, der nach schwerer Krankheit wieder aktiv mit dabei sein konnte. Mit Liedern wie „Sweet Caroline“ und „Prinzessin“ wussten die „Swingis“, das Publikum mitzureißen. Zum Abschluss wünschte Baumanns allen einen friedlichen Karneval.

Zurück im „Kävelse Lüj“

Nach der Kappensitzung im vergangenen Jahr kehrte man in diesem Jahr wieder ins „Kävelse Lüj“ zurück. Else Schniekenrieder (Markus Plümpe) hatte beim Vorstellungsgespräch damals den Job nicht bekommen. Doch zwischenzeitlich hatte sie sich der Politik zugewandt und erzählt dem Bürgermeister (Jürgen Peters) von ihren Erfahrungen mit den Parteien. Alle Kanzlerkandidaten bekamen damit ihr Fett weg. Nur mit der AfD hatte Schniekenrieder nicht sprechen wollen. Nachdem es nun mit der Bundestagswahl nicht geklappt hat, überlegt Schniekenrieder, sich für die Bürgermeisterwahl aufstellen zu lassen. Nur zwischen Pichler und Maaßen wäre es sonst doch zu langweilig.

Die „Unlimited Teens“ eroberten in ihren aufwendigen Kostümen die Bühne und zeigten mit ihrem Tanz zum Thema „Kino“ aufregende Sprünge und Hebefiguren.

Mit dem Postauto des „lustigen Postboten“ wurden die Mädchen dann von der Bühne befördert. In seiner Rolle konnte Büttenredner Franz-Josef Bienentreu die Jeckinnen und Jecken zum Lachen bringen.

Eine besondere Premiere feierte die Tanzgruppe „VFR-Traumtänzer“, denn anders als die anderen Tanzgruppen besteht diese nur aus Männern. Zum Thema „Werner“ tanzten die Männer mit viel Witz über die Bühne. Im Anschluss gaben sie zu, dass das bei den Mädchen doch immer leichter ausgesehen hat, als es ist. Ihre Trainerin Sarah Tebartz feierten die Männer mit einem Blumenstrauß, denn Tebartz hatte am Tag zuvor erst Geburtstag gefeiert.

Nach elf Jahren Pause zeigten Lukas und Marco Aymanns wieder ein Programm. Mit einer Mischung aus Comedy und Musik konnten sie die Närrinnen und Narren unterhalten.

Zeugen eines Banküberfalls wurden die Anwesenden, als die „Showgirls“ die Bühne betraten. Mit aufwendigen Kostümen und Requisiten brachten sie den Saal zum Kochen. Da darf man auch mal stolz sein. Und das waren die sichtlich bewegten Mädchen, die sich über den tollen Zusammenhalt der etwas geschrumpften Gruppe freuten.

Lied für den „VFR“

„Der VFR ist, was den Karneval kennt“, heißt es in dem neuen Lied des Vereins. Getextet wurde das Lied von Martina Schröer und musikalisch umgesetzt wurde es von André Ohmann. Bei der Kappensitzung wurde es mit einer kleinen Choreografie der Tanzgruppen begleitet, bevor Dietmar Karnott mit seinen Liedern den letzten Programmpunkt vorstellte. Danach wurde noch ausgelassen auf der „After-Show-Party“ getanzt.

Das ist jedoch noch nicht das Ende der 5. Jahreszeit. Am Donnerstag, 27. Februar 2025 startet der Rathaussturm um 11.11 Uhr und am Rosenmontag, 3. März 2025, zieht ab 14.11 Uhr auch wieder der Karnevalszug durch die Kevelaerer Straßen.