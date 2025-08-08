Große Jubiläumsfeier

Anfang Juli fand im Bürgerhaus in Weeze eine besondere Feier statt: Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung Haus Freudenberg GmbH ehrte ihre langjährigen Mitarbeitenden und feierte ein beeindruckendes Jubiläum von insgesamt 4.400 Jahren Zugehörigkeit. Bei der festlichen Veranstaltung, bei der 161 Freudenbergerinnen und Freudenberger für ihre langjährige Treue gewürdigt wurden, standen die Menschen im Mittelpunkt. Nach einer herzlichen Begrüßung durch Geschäftsführerin Barbara Stephan und Beatrix Heistermann, Leiterin des Sozialen Dienstes, erhielten alle Jubilare eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk als Dank für ihren Einsatz. Insgesamt wurden 50 Mitarbeitende für 20 Jahre, 44 für 25 Jahre, 32 für 30 Jahre, 17 für 35 Jahre, 13 für 40 Jahre und sogar 5 für 45 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Diese beeindruckenden Zahlen spiegeln die Verbundenheit und das Engagement der Mitarbeitenden wider, die das Unternehmen über viele Jahre hinweg geprägt haben.

Ein besonderes Highlight war die magische Zaubershow, die die Gäste verzauberte und für eine fröhliche Stimmung sorgte. Zum Abschluss der Feier gab es ein gemeinsames Mittagessen, bei dem zahlreiche Erinnerungen aus den langen Jahren ausgetauscht wurden.