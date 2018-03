Kevelaer. Wie sagt der Rheinländer so gerne: „Et kütt, wie et kütt.“ Und so scheinen manchmal auch die abendfüllenden Programme dieses Rheinland-Immis aus Südtirol aufgebaut zu sein. Aus Konrad Beikircher kommen einfach die Geschichten heraus, ach was sag‘ ich – sie sprudeln wie aus einem nie versiegen wollenden Quell – und werden in den allermeisten Fällen so und so oft zu einem der Freude. So auch am Montagabend im ausverkauften Bühnenhaus, wo er das Publikum rund zwei Stunden auf höchst amüsante Weise unterhielt.